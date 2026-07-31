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Foot: nouveau coup dur pour Gianni Infantino

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - JUNE 13: FIFA President Gianni Infantino is seen before the FIFA World Cup 2026 Group D match between Australia and Türkiye at BC Place Vancouver on June 13, 2026 in Vanc ...
Gianni Infantino, président de la Fifa.Image: getty

Nouveau coup dur pour Gianni Infantino

Après l’annonce des 55 nations européennes de boycotter la Coupe du monde si la Fifa persistait dans son projet d’ouverture aux investisseurs privés, le président de l’instance mondiale, Gianni Infantino, a appris jeudi soir que la Concacaf s’opposait également à sa proposition.
31.07.2026, 05:3431.07.2026, 05:34

La Concacaf a formellement rejeté jeudi soir le projet de la Fifa d'ouverture à des investisseurs privés, a-t-elle annoncé à l'issue d'une réunion de ses membres. L'organisme regroupe les 41 fédérations de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.

«Au cours de la réunion, les membres ont exprimé de vives inquiétudes quant à l'absence de procédure régulière entourant cette proposition, au délai artificiellement court imposé et au fait qu'aucun organe de gouvernance compétent de la Fifa ne l'a examinée ni approuvée», écrit la Concacaf dans un communiqué.

La Suisse prête à boycotter la Coupe du monde

«Pour ces raisons, la Concacaf et ses 41 associations membres ont rejeté la proposition», ajoute-t-elle en «réaffirmant que l'avenir du football – et son plus grand atout – doit rester entre les mains de notre famille du football».

Quelques heures auparavant, l'UEFA s'était opposé à l'unanimité de ses 55 membres à ce projet. L'instance chargée du football européen a même menacé de boycott les prochaines Coupes du monde «à moins que ce projet ne soit entièrement rejeté et que des engagements contraignants ne soient donnés selon lesquels la Fifa n'ouvrira jamais plus sa direction ou ses compétitions à des propriétaires privés», a clamé l'UEFA.

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Cela signifie que 96 des 211 associations membres de la Fifa se positionnent déjà contre le projet de privatisation, dont l’approbation doit intervenir au plus tard le 19 septembre.

La CAF (Confédération africaine de football), qui compte 54 associations, n’a en revanche pas fermé la porte au projet. Elle s’est dite «engagée à poursuivre les consultations (...) afin de soutenir l'augmentation des ressources financières et autres destinées au développement et à la croissance du football en Afrique et dans le monde», tout en appelant ses membres à «examiner» la proposition de la Fifa.

(ats/afp/roc)

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