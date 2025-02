Neymar et Lionel Messi ont joué quatre saisons ensemble au FC Barcelone. image: Getty

Vers un duo Neymar-Messi au Barça? La rumeur enfle

Alors que Neymar ne cache pas son désir de rejouer pour le FC Barcelone, certains bruits de couloirs font écho d'un possible retour de Messi en Catalogne. Les deux joueurs pourraient-ils former un nouveau binôme? On fait le point sur la situation.

Neymar est en train de réussir son retour à Santos. Non seulement il accumule du temps de jeu (430 minutes en six matchs), mais en plus, il a déjà adressé trois passes décisives et marqué deux buts, dont un sur corner direct.

Cependant, le Brésilien ne compte pas s'éterniser dans son pays, selon SER Catalunya. Son passage par son club formateur doit simplement lui permettre de prouver qu'il est encore un grand joueur, pour retrouver l'Europe au plus vite, en particulier la Catalogne. Neymar désire rejouer au FC Barcelone, un club où il a ses marques et qu'il regrette d'avoir quitté, et où il pense pouvoir s'épanouir à un an de la Coupe du monde, la dernière à laquelle il participera.

Le directeur sportif du Barça, Deco, et son président Joan Laporta sont au courant des intentions du joueur. Ils savent aussi que la venue de Neymar serait viable économiquement, pour un club dont la santé financière reste fragile. L'ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain et d'Al-Hilal sera libre en juillet prochain. En outre, il serait prêt à consentir d'importantes concessions sur son salaire.

Reste à convaincre l'entraîneur Hansi Flick. L'Allemand s'est déjà opposé à un retour de Neymar l'été dernier. Il craint que le Brésilien ne subisse encore des blessures, ne tienne pas la cadence physiquement et ait un impact négatif sur son vestiaire. Or d'après El Nacional, Flick ne verrait plus d'un si mauvais œil la venue du footballeur, depuis qu'il semble en bonne forme à Santos. Mais il ne l'acceptera que si Neymar «assume un rôle plus secondaire, accepte les rotations et ne prétend pas être la star incontestée de l'équipe», note le média catalan.

Javier Tebas préside La Liga. Dans des propos accordés à GiveMeSport, il s'est exprimé sur le cas Neymar. «Je ne crois pas qu'il retournera un jour à Barcelone. J'en suis même tout à fait sûr», a-t-il déclaré. Le dirigeant ne voit qu'un seul retour possible: celui de Lionel Messi. Cela tombe bien, diverses rumeurs circulent à son sujet depuis le début de l'année.

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en pleurs. image: Keystone

Tout est parti d'une information de la journaliste argentine Yanina Latorre, proche de la famille «Messi». Celle-ci s'est entretenue mi-janvier avec la Pulga, avant de rapporter dans les colonnes de La Nación que «Leo» comptait revenir à Barcelone une fois son aventure à Miami terminée. Pour y jouer? C'est toute la question.

Le fait que Lionel Messi n'ait toujours pas prolongé aux Etats-Unis enthousiasme les Catalans. Son contrat prendra fin en décembre 2025, mais une année supplémentaire reste activable, d'après Relevo.

Les propos de Yanina Latorre font suite à la déclaration d'amour du joueur pour son ancien club. «Ils me manquent beaucoup. J'espère que nous pourrons tous bientôt nous revoir», a concédé Messi en décembre dernier, à l'évocation de Barcelone. Ils corroborent aussi ceux du président Joan Laporta, qui a déclaré à maintes reprises vouloir ramener l'Argentin au Barça, après son départ chaotique en 2021 pour des raisons économiques.

Or selon le journal As, qui rapporte les dires de Guillem Balagué, biographe de Lionel Messi, un retour du «nain de Rosario» dans la capitale catalane n'est pas envisageable tant que Laporta préside le FC Barcelone. La relation père-fils qu'il y avait entre les deux hommes est semble-t-il brisée, et Messi n'a toujours pas digéré le traitement reçu au moment de quitter l'Espagne.

«Il n'a aucune intention de revenir à Barcelone. Je crois que c'est impossible tant que Laporta est aux commandes. Il est fort probable que l'Inter Miami parvienne à le convaincre de rester au club.» Guillem Balagué

Il est vrai que le club américain a de nombreux atouts dans sa manche. Outre le portefeuille, un nouveau stade sera inauguré en 2026. On imagine que le propriétaire de l'équipe, David Beckham, fera tout ce qui est en son pouvoir pour que Lionel Messi évolue dans cette enceinte, l'année où la Coupe du monde de football sera en partie organisée aux Etats-Unis.

Le Miami Freedom Park aura une capacité de 25 000 places. image: intermiami

Or Alex Candal, l'homme qui avait révélé l'arrivée de la Pulga en Floride, est convaincu que «Leo» est séduit par un tout autre repaire: la nouvelle antre du FC Barcelone. «Je ne peux pas quitter le football sans avoir joué dans le nouveau Camp Nou», lui aurait confié le numéro 10 argentin.

Alors, reviendra, reviendra pas? Mieux, la Pulga formera-t-elle un nouveau duo avec Neymar, du côté de Barcelone? A l'heure actuelle, les deux hommes ont surtout davantage de chances de s'affronter que de jouer à nouveau ensemble sous le maillot blaugrana. L'Argentine recevra le Brésil dans un mois dans le cadre des éliminatoires du Mondial, un match auquel «Ney» pourrait participer, selon Mundo Deportivo. Alors qu'il n'est plus apparu avec la Seleção depuis octobre 2023, Neymar est en effet scruté de très près par Dorival Junior et son staff.