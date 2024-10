Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été élu pour redresser les comptes du club.

Le Barça, victime d'une escroquerie à 1 million d'euros

Le club catalan aurait été piégé au moment de la signature de Robert Lewandowski. Il a versé une somme conséquente à un escroc, avant qu'elle ne lui soit restituée.

Le Polonais Robert Lewandowski a rejoint les rangs du FC Barcelone à l'été 2022. Or une enquête de SER Catalunya, menée en collaboration avec Paper Trail Media et l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), révèle désormais qu'un escroc s'est immiscé dans les négociations.

Dans un e-mail adressé le 29 juillet 2022 à plusieurs dirigeants barcelonais, l'arnaqueur s'est fait passer pour Pini Zahavi, agent du joueur, et a demandé une avance d'un million d'euros sur sa commission personnelle. Un accord venait alors d'être trouvé entre le FC Barcelone et le Bayern Munich, pour un transfert de 45 millions d'euros, plus cinq en variables. Selon le contrat, Robert Lewandowski s'apprêtait à recevoir 104 millions d'euros sur quatre saisons. 10% de ce montant devait revenir à son agent.

L’individu a exigé qu'un versement soit réalisé sur un compte établi à la Banque de Chypre, au nom d'un certain Michael Gerardus Hermanus Demon, décrit comme un avocat. Le Barça s'est laissé berner et a transféré la somme désirée. Or l'établissement financier a bloqué la transaction, car jugée à «haut risque». Le compte n'avait enregistré aucune activité depuis sa récente ouverture.

Et il manquait un document permettant de justifier un tel virement.

Cette situation n'a pas déstabilisé le fraudeur. Il aurait menacé le FC Barcelone et prévenu de dénoncer le club à l'UEFA si l'argent n'était pas débloqué. Il s'est également dit prêt à annuler l’inscription de Robert Lewandowski dans l’effectif catalan. Dans le même temps, l'escroc a fait pression sur la Banque de Chypre, pour que les fonds soient libérés. Or l'établissement a répondu par la négative à ses demandes, puis a clôturé son compte en octobre 2022.

Le Barça confirme aujourd'hui auprès de SER Catalunya avoir été victime d'une arnaque. Il a expliqué qu'il avait récupéré les fonds perdus, sans toutefois avouer qu'il avait exécuté l'ordre de virement. Or plusieurs sources internes admettent qu'il s'agit d'une erreur, et que celle-ci découle d'une tromperie.

Le club aurait alerté les Mossos d'Esquadra, la Police de la Communauté autonome catalane, mais n'aurait pas porté plainte. L'institution dirigée par Joan Laporta précise avoir renforcé ses protocoles et avoir reçu par la suite deux autres e-mails.

Ils ont été envoyés en 2023 et ils concernaient des montants de 250'000 euros.

L'agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, a déclaré ne pas connaître Michael Hermanus Gerardus Demon. Il aurait été contacté un mois après les faits par le FC Barcelone, le club lui demandant alors s'il avait réclamé une partie de sa commission en avance. Demon dénonce une usurpation d'identité, mais n'a pas porté plainte, pensant que le Barça s'en chargerait.

Quant à Michael Hermanus Gerardus Demon, il n'est pas inscrit comme avocat, du moins en Europe. L'homme vit au Pays-Bas et affirme lui aussi être victime d'usurpation d'identité. La Banque de Chypre, elle, estime qu'il est impossible d'ouvrir un compte dans son établissement avec des documents volés ou falsifiés. Cette somme, une brindille dans les finances du club, récupérée, l'affaire n'est pas allée plus loin, aucune plainte n'ayant été déposée.