Voici les 5 meilleurs coups du mercato d’hiver

Le marché hivernal des transferts bat son plein. L'occasion pour nous de revenir sur les arrivées les plus concluantes survenues en cours de saison, celles ayant eu un impact direct sur la suite de la saison.

Le mercato hivernal n'est jamais autant animé que lors de la fenêtre de transferts estivale. Qu'à cela ne tienne, il y a chaque début d'année des départs et des arrivées dans de nombreux clubs, surtout chez ceux qui connaissent des difficultés en championnat. Si les équipes bien en place évitent les grands chamboulements, celles où rien ne va, comme le FC Bâle cette saison, voient dans le mercato hivernal une véritable opportunité de se renforcer.

Le succès n'est pas toujours au rendez-vous, mais parfois, des joueurs se greffent admirablement bien dans un collectif - ils parviennent à changer la destinée d'une équipe. Retour sur 5 transferts réussis du mercato d'hiver.

Edgar Davids

(FC Barcelone)

Le milieu néerlandais n'a disputé qu'une vingtaine de matchs avec le FC Barcelone, mais son passage en Catalogne reste dans toutes les mémoires. Débarqué en prêt de la Juve à l'hiver 2003/2004 (il ne jouait plus suffisamment avec la Vieille Dame, était en conflit avec son coach Marcello Lippi et souhaitait préparer au mieux l'Euro), Edgar Davids a eu un impact considérable sur un Barça en crise.

A Noël, le club catalan figurait dans la deuxième moitié de son championnat. Il venait de se faire gifler 5-1 par Malaga et de perdre le Clásico à domicile devant ses supporters. Laporta, à la présidence depuis quelques mois, et Rijkaard, successeur de van Gaal sur le banc, se trouvaient déjà dans la tourmente. Mais l'arrivée d'un homme, Edgar Davids, modifiera totalement la saison des Blaugranas. Il apporte sa grinta et ses qualités défensives, dans une équipe résolument tournée vers le jeu offensif. Il est le pion manquant, libère Ronaldinho du travail défensif.

Tout débute par une série de 9 victoires en 10 matchs. Vient ensuite un succès de prestige à Madrid dans l'antre du Real. Le Barça termine sa saison à la deuxième place, à seulement cinq points du champion: le FC Valence.

Davids taclé par Maxi Rodriguez lors d'un match de Liga. Image: keystone

Virgil van Dijk

(Liverpool)

84 millions d'euros. C'est grâce à ce montant que les Reds ont pu s'attacher les services du Néerlandais, encore joueur de Southampton au 31 décembre 2017. La somme constituait alors un record pour un défenseur, et contrairement au transfert de Philippe Coutinho à Barcelone quelques jours plus tard (pour près de 135 millions d'euros), sa venue à Liverpool ne s'est pas avérée être un flop.

Dès son premier match, un derby de la Mersey remporté 2-1 par les Reds, van Dijk s'est distingué en marquant le deuxième but de son équipe. Il s'est ensuite imposé dans la défense de Liverpool. Associé à Dejan Lovren, le Néerlandais a démêlé les problèmes défensifs de son équipe. Puissant, il a apporté du calme et de la sérénité au groupe. Pas étonnant donc de le voir figurer dans l'équipe type de la Ligue des champions, et ce, alors même qu'il n'a disputé que les matchs de la phase à élimination directe (des 8es à la finale perdue contre le Real).

Virgil van Dijk sous le maillot des Reds. Image: keystone

Kevin De Bruyne

(Wolfsburg)

L'international belge rejoint le VfL Wolfsburg le 18 janvier 2014 en provenance de Chelsea. Son transfert s'explique par son manque de temps de jeu chez les Blues et par son désir de retrouver une place de titulaire, à quelques mois de la Coupe du monde au Brésil.

«KDB» retourne donc en Bundesliga, un championnat qu'il connaît bien depuis son passage par Brême la saison précédente. Il devient vite le grand animateur des Loups et compile pour sa première demi-saison à Wolfsburg trois buts et six passes décisives. Il mène son club à la cinquième place, synonyme de qualification directe en Ligue Europa.

Sa saison suivante sera encore plus aboutie. De Bruyne est élu meilleur joueur de Bundesliga et délivre le plus de passes décisives en Europe (27). Il offre à son équipe une Coupe d'Allemagne et une deuxième place en championnat. Son dernier cadeau est financier, puisqu'il est vendu 76 millions d'euros à Man City, après avoir été acheté 22 millions. Wolfsburg avait flairé la bonne affaire!

De Bruyne (à droite), en train de checker Vieirinha, son coéquipier au VfL Wolfsburg. Image: keystone

Bruno Fernandes

(Manchester United)

Un accord avec le Sporting est trouvé fin janvier 2020 pour la venue de Bruno Fernandes à Manchester. Le transfert est estimé à 55 millions d'euros (sans les bonus) et fait partie des plus retentissants du mercato hivernal.

Le Portugais trouve rapidement ses marques en Angleterre. Titulaire à peine trois jours après sa signature, il offre dès le match suivant une première passe décisive, sur corner et contre Chelsea. Il est élu joueur du mois de février en Premier League, puis en juin à la reprise du championnat après le break dû au Covid.

Les Red Devils concluent leur saison à la troisième place et se qualifient donc pour la Ligue des champions, contrairement à trois des quatre précédents exercices. Bruno Fernandes, en charge de l'animation offensive de United, y est pour quelque chose.

Bruno Fernandes en train de motiver les troupes. Image: AP

Nemanja Matic

(Chelsea)

De retour à Chelsea le 15 janvier 2014 (il avait quitté le club trois ans plus tôt pour permettre l'arrivée de David Luiz), Nemanja Matic se fraye vite une place de titulaire. Sa première dans le onze des Blues face à City est saluée par toute l'Angleterre. Il éteint Yaya Touré - on parle alors des meilleurs débuts dans la ligue. Son activité au milieu impressionne: Matic fait tout mieux que Obi Mikel.

L’international serbe aide grandement Chelsea à monter sur le podium. Il confirme la saison suivante et joue un rôle dans le doublé coupe/championnat des Londoniens.