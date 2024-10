Le Barça a une date en tête pour son retour au Camp Nou

Comment Marco Odermatt a détruit physiquement son plus grand rival

Le club catalan dispute ses rencontres dans cette enceinte de quelque 50'000 places depuis maintenant plus d'un an. (ats/afp)

Lancés en juin 2023, les travaux de modernisation du Camp Nou, qui s'appellera désormais «Spotify Camp Nou» après l'accord de sponsoring signé avec le géant du streaming musical, ont été ralentis pour des raisons de permis, et des plaintes de plusieurs ouvriers pour leurs conditions de travail. Le Barça a donc demandé à prolonger son contrat avec la municipalité pour l'utilisation du stade olympique de Montjuïc «jusqu'au 31 mars 2025», «par précaution».

Les supporters barcelonais pourront dans les prochains jours s'inscrire pour acheter un abonnement de six mois pour la deuxième partie de saison. Les dirigeants estiment qu'il n'y a «pas de raison» pour que l'actuel leader de la Liga ne refoule pas la pelouse de son enceinte mythique en début d'année 2025.

Le FC Barcelone espère pouvoir rejouer dans son mythique stade du Camp Nou d'ici la fin de l'année. L'enceinte subit actuellement des travaux de modernisation et d'agrandissement.

Cette star du Real Madrid s'est blessée: les images sont glaçantes

Le latéral madrilène, Dani Carvajal, s'est gravement blessé lors du succès 2-0 des siens contre Villarreal, au Bernabeu ce samedi.

Dani Carvajal donne tout sur un terrain, même lorsque son équipe mène 2-0 et qu'il ne reste que quelques secondes à jouer. Or sa tentative de dégagement, sans fioriture et avec beaucoup d'engagement, lui a coûté cher, samedi soir à la 94e minute du match face à Villarreal.