Un joli pactole attend les deux joueurs. Image: keystone

Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram

Le Mondial 2026 ne se joue pas seulement sur la pelouse. Sur Instagram, certains joueurs voient leur popularité exploser, avec à la clé, des publications sponsorisées qui pourraient leur rapporter très très gros.

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Etre footballeur professionnel, c'est un rêve de beaucoup de gosses. Etre admiré sur le terrain pour ses actions, son style de jeu, ses exploits. En 2026, un autre aspect fascine autant que le ballon en tant que tel: les réseaux sociaux.

Les athlètes populaires sont suivis par des millions de fans. Et qui dit followers, dit partenariats grassement payés. Lors de ce Mondial, deux footballeurs aux profils totalement différents ont sorti leur épingle du jeu, selon une analyse du site britannique de paris Mybettingsites.

Vozinha

Le gardien de l'héroïque équipe du Cap-Vert est le grand gagnant sur les réseaux sociaux de cette Coupe du monde. Ses arrêts impressionnants et à répétition lors du match contre l'Espagne (0-0), lors de la phase de groupe, ont fait de lui une star du jour au lendemain.

Sur les réseaux sociaux aussi. En un mois, du 8 juin au 8 juillet, le gardien a vu son nombre de followers exploser (le terme est faible). C'est bien simple, en un mois, il est passé de 30 000 followers (chiffre respectable) à 28 millions, soit une multiplication d'environ 900. A ce niveau-là, inutile même de préciser les pourcents (88 900%), ça n'a juste plus aucun sens.

Pour Vozinha, cela représente aussi d'intéressants revenus financiers. Avec sa nouvelle popularité, Mybettingsites estime qu'il pourrait toucher près de 240 000 chf par post sponsorisé. De quoi compléter les jolis revenus que le professionnel de 40 ans va gagner auprès de l'Inter Miami, qu'il va vraisemblablement intégrer à la rentrée, selon plusieurs sources fiables.

D'autres joueurs du Cap-Vert ont par ailleurs vu une jolie progression durant ce Mondial. L'attaquant Sidny Lopes Cabral est passé d'environ 130 000 abonnés à 1,5 million et Diney Borges de 20 000 à 250 000, soit tous les deux une multiplication d'environ douze fois leur nombre d'abonnés.

Haaland

Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est le mastodonte de cette Coupe du monde. L'attaquant norvégien et sa carrure massive semblent avoir impressionné les fans du monde entier.

Depuis le début de la compétition, il a gagné pas moins de 16 millions de followers pour taper les 57 millions de fans. Soit une augmentation de 40%, un chiffre impressionnant pour un joueur déjà bien établi. Cela risque encore de monter à chaque apparition du Norvégien. Ce samedi, il en était à 61,9 millions.

Et dans le porte-monnaie? Environ 485 000 francs par post sponsorisé. Rien que ça. Bien joué, Erling.

Les plus suivis

Si Erling Haaland est désormais le septième footballeur professionnel le plus suivi au monde, il y a encore du chemin à parcourir jusqu'au sommet. Voici le Top 5:

Cristiano Ronaldo: 673 millions de followers (5,7 millions de francs par post) Lionel Messi: 512 millions de followers (4,3 millions par post) Neymar: 241 millions de followers (2 millions par post) Kylian Mbappé: 133 millions de followers (1,1 million par post) Mohamed Salah: 66 millions de followers (565 000 par post)