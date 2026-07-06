Messi, Mbappé, Haaland: quel est votre buteur favori?

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Quel est le meilleur buteur du Mondial selon vous?

A eux trois, ils dominent le classement des buteurs de ce Mondial 2026. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland incarnent trois styles et trois façons de porter leur sélection. Lequel est votre préféré? Dites-le dans notre sondage.

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C'est le trio de tête, celui qui attire tous les regards lors des matchs et porte leurs équipes respectives sur leurs épaules: Kylan Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland ont chacun marqué sept buts lors de cette Coupe du monde.



Et ce n'est certainement pas terminé. Mais au fait, vous en pensez quoi, de ces trois personnages forts du football en l'an de grâce 2026? Donnez votre avis dans notre sondage et en commentaires.

Lionel Messi

Le vieil oncle qui n'a pas fini de nous étonner. Pour sa sixième Coupe du monde, Messi fait encore et toujours des merveilles. Celui qui aurait pu souffrir de sa taille (1,69m) est porté par sa lecture du jeu, ses dribbles et la justesse de ses tirs. L'ensemble est fluide, imprévisible, précis du pied gauche comme du droit. Un magicien.

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L'Argentin est le joueur ayant marqué le plus de buts, toutes Coupes du monde confondues: 20 goals — so far. Le record précédent de 16 buts de l'Allemand Miroslav Klose est déjà bien loin et celui de Messi risque encore de s'allonger ces prochains jours.

Vingt ans de football au plus haut niveau ne semblent pas l'avoir usé d'un iota. Agé de 39 ans, il bat son «compère» quarantenaire, Cristiano Ronaldo, qui n'a marqué que trois buts durant cette compétition. Inutile de citer un Neymar en bout de souffle, à 34 ans. Messi confirme que, comme dans les dernières minutes de match, c'est aussi dans ses dernières années de footballeur pro qu'on reconnaît les plus grands.

Kylan Mbappé

Le petit chouchou. Sur le terrain, il est rapide, très rapide. Ses tirs, affûtés et créatifs, prennent les défenseurs par surprise. Malin, taquin, presque coquin: Mbappé aime jouer et cette aisance lui réussit. Mais il sait aussi laisser de la place pour le reste de son équipe, ce qui n'est pas le cas de tous les gros buteurs.

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Kiki de son petit surnom, 27 ans et déjà un palmarès de zinzin. Niveau records, il suit Messi de très près: lui aussi a battu le record de Miroslav Klose: 19 buts depuis sa première présence en Coupe du monde, en 2018. Il était le meilleur buteur de l'édition 2022 (8), devant Messi (7).

Mais surtout, Mbappé dispose d'un allié qui ne peut que le favoriser face à Messi: le temps. De 12 ans le cadet de l'Argentin, il y a tout à parier que Kiki devrait prendre le lead des records dans quatre ou huit ans. Ou bien même dès cette année?

Erling Haaland

On s'attendait à des étincelles, on n'est pas déçu. Avec sa carrure d'ogre, Erling Haaland se crée les occasions que personne n'attend et envoie des missiles imparables. Que faire en tant que gardien lorsque ce char d'assaut récupère une balle en face des buts?

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C'est l'anti-Messi: avec ses 1,95m, le «cyborg» impose son physique sur le terrain. Mais au lieu d'en faire un handicap, il le couple à une certaine agilité et une clairvoyance du momentum, ce qui le rend redoutable. C'est simple: quand Haaland tente quelque chose, en face, il est souvent déjà trop tard.

Niveau record absolu, le Norvégien de 25 ans est loin des deux autres: Haaland joue sa toute première Coupe du monde. Il aurait du travail pour rattraper les goals marqués par Mbappé depuis 2018. Mais s'il y en a bien un qui peut nous surprendre, c'est lui. A condition toutefois que la Norvège se qualifie de nouveau pour les prochaines Coupes du monde.

Désolé, Harry

On pense fort à Harry Kane qui, avec ses six buts, reçoit la «médaille en chocolat», en tout cas à ce stade de la compétition. 14 buts tous Mondiaux confondus, meilleur buteur au Mondial 2018: le petit retard du Londonien pourrait vite tourner et lui permettre de remonter la pente, si l'Angleterre devait confirmer ses succès prochains.

Bien ouej, Harry. Keystone

Après lui, une flopée d'attaquants se partage la cinquième place avec quatre buts marqués. Dembélé, Vinicius, Bellingham...

Votre avis

Il est temps de voter: quel est votre joueur favori? Messi, old but gold, Mbappé le roublard ou Haaland et sa carrure de videur?

Quel est votre buteur préféré? Lionel Messi Kylan Mbappé Erling Haaland Voter Au total, 36 personnes ont participé à ce sondage.

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