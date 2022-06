Fabian Frei 3, Ronaldo 9: les notes de Portugal - Suisse

La Suisse s'est inclinée 4-0 à Lisbonne. Certains de ses joueurs ont bien besoin de vacances.

jonathan amorim

Portugal 🇵🇹

Rui Patricio: 7

Le portier de l'AS Roma a repris sa place dans les buts dimanche soir. Il a fait le taff notamment sur Shaqiri (31e). Petite frayeur sur le but de Seferovic annulé mais sinon une soirée bien tranquille pour Rui Patricio qui fêtait sa 102e cap internationale.

Joao Cancelo: 8

Le latéral de Manchester City a encore prouvé qu'il était l'un des meilleurs au monde à son poste. Malgré quelques centres ratés, il a régalé sur son couloir droite en combinant très bien avec Otavio et Bernardo Silva. Il conclut son récital par un grand pont sur Köbel et un but. Propre.

Toujours aussi fort.

Pepe: 8

À 39 ans, le défenseur central reste un très grand joueur de football. Dimanche, il a maîtrisé ses nerfs et les attaquants suisses avec beaucoup d'expérience. Un match de très haut niveau pour le défenseur du FC Porto qui aurait même pu marqué, touchant le poteau.

Danilo: 8

Repositionné défenseur central par Fernando Santos, le Parisien semble se plaire dans ce rôle. Il a gagné ses duels et fut à la base des relances portugaises. Pas mal, pour un milieu central de formation.

Nuno Mendes: 7

Le jeune latéral du PSG est un grand espoir du football portugais. Très actif sur son côté gauche, il est en train de s'y imposer et devrait être titulaire au Qatar. Impliqué sur le troisième but portugais, il peut être satisfait de sa soirée.

Bruno Fernandes: 6

Bruno traverse une période compliquée, avec Manchester United comme en sélection. Face à la Suisse, il a été le moins bon des joueurs portugais même s'il est impliqué indirectement sur le deuxième et le troisième but. Il bénéficie toujours d'une confiance aveugle de son sélectionneur. Son totem d'immunité commence toutefois à agacer.

Ruben Neves: 6

Un match sans histoire pour le milieu des Wolves. Il a été bon à la récupération et a fait circuler le ballon entre les lignes portugaises. L'éternel espoir du football portugais, 25 ans déjà, commence enfin à s'imposer.

William Carvalho: 9

Le milieu du Betis semble avoir laissé sa charrette à la maison depuis quelques mois. Critiqué ces dernières années pour sa lenteur, William Carvalho est à son «prime» cette saison. Après une saison complète à Séville, il a régalé dimanche dans l'entre-jeu portugais. Il ponctue sa performance par un but.

Otavio: 7

Le Luso-brésilien du FC Porto a passablement déséquilibré le bloc suisse par sa petite taille, ses accélérations et sa technique. Il a bien défendu et bien attaqué en étant un peu partout. Son profil d'ailier-intérieur est précieux pour l'équipe du Portugal.

Diogo Jota: 7

Passeur décisif sur le 2-0 pour CR7, l'attaquant de Liverpool a été très remuant sur son aile. Il a délivré quelques belles passes pour son patron Ronaldo qui aurait pu encore aggraver le score. Un danger permanent.

Ronaldo: 9

Cristiano aime la Suisse. En 2019, lors de la demi-finale de cette même Ligue des nations, il avait planté un triplé pour une victoire 3-1. Cette fois, il s'est contenté d'un doublé, dans son jardin d'Alvalade et devant la maman en pleurs. Il passe à 117 buts en sélection. Une soirée GOATesque de plus.

Entrés en cours de match

Bernardo Silva (7): il est rentré, a fait joujou avec la balle, a délivré une passe décisive et a été se coucher. Très fort.

il est rentré, a fait joujou avec la balle, a délivré une passe décisive et a été se coucher. Très fort. Ricardo Horta (5): a tenté de faire la différence, sans trop de succès.

a tenté de faire la différence, sans trop de succès. Palinha (6): le roc de Sporting a sécurisé le jeu et le score à mi-terrain.

le roc de Sporting a sécurisé le jeu et le score à mi-terrain. Rafael Leao et Matheus Nunes (-): entrés trop tard pour mériter une note.

Suisse 🇨🇭

Gregor Kobel: 5

Grosse soirée pour le gardien de Dortmund qui a subi les assauts répétés des attaquants portugais. Il a sorti quelques belles parades notamment face à Cristiano Ronaldo en fin de match. Une légère hésitation sur le quatrième but entache un peu sa performance.

Kevin Mbabu: 6

L'un des moins mauvais Suisses. Le Genevois est décisif notamment sur Jota en fin de première période. Il commet une faute à la limite de la surface qui aurait pu coûter le cinquième but en fin de match. Dans l'ensemble, un match correct.

L'un des rares à obtenir la moyenne. keystone

Fabian Frei: 3

Dépassé physiquement et techniquement, le Bâlois a pris l'eau à Lisbonne. Il a laissé beaucoup d'espaces aux milieux portugais qui en ont profité. On risque de le voir de moins en moins avec la Nati, même si Murat Yakin semble l'apprécier.

Fabian Schär: 2

Déjà largué à Prague, le défenseur de Newcastle est à nouveau passé à côté de son match. Il annule le but de Seferovic en touchant le ballon de la main et commet la faute qui amène le premier but, entre autres. Des vacances et vite.

Si on avait voulu faire un vilain jeu de mot, on aurait dit que Fabien a pris Schär mais on est pas comme ça. keystone

Ricardo Rodriguez: 5

Match moyen pour le latéral suisse aux 95 sélections. Une belle frappe en première période mais qui ne compense pas le nombre incalculable de duels perdus.

Djibril Sow: 4

Le milieu de Francfort sort d'une très longue saison avec son club. Il paraît un peu cramé. Dimanche, il a semblé manqué de lucidité et de fraîcheur. Normal après une saison à presque 50 matchs. Des vacances et vite, pour lui aussi.

Granit Xhaka: 4

Le capitaine de la Nati n'a pas délivré son meilleur récital. Une nouvelle fois victime d'une polémique à caractère raciste, il semble également fatigué par une saison éprouvante physiquement et moralement. Plus que deux matchs avant le transat, courage!

Renato Steffen: 3

L'invisibilité était une des forces d'Harry Potter. Si ce pouvoir est un avantage dans le monde magique de JK Rowling, il l'est un peu moins sur un terrain de foot. Steffen s'est fait éclipser par Nuno Mendes. Il fera mieux la prochaine fois.

Jordan Lotomba: 4

Un match sans histoire ni réussite pour l'Yverdonnois qui a pris la place de Ruben Vargas à la dernière minute. Comme Steffen, il a été maîtrisé par les défenseurs portugais. Difficile de se mettre en avant dans ce contexte.

Xherdan Shaqiri: 6

Le seul qui a essayé. Esseulé offensivement, il a beaucoup reculé pour venir chercher des ballons. Il en a gratté quelques-uns aussi par sa grosse activité à mi-terrain. Une belle frappe en première période et deux ou trois coup de pieds arrêtés bien frappés: Shaqiri est l'un des seuls à avoir sorti son match.

Bon, ce n'était pas Cincinnati en face. keystone

Haris Seferovic: 5

L'attaquant du Benfica a fait ce qu'il a pu sur une pelouse qu'il connaît bien, celle du rivale Sporting. Il fait son travail en marquant un but après cinq minutes de jeu, malheureusement annulé. Ensuite? Plus grand-chose. À l'image de sa saison à Lisbonne.

Entrés en cours de match