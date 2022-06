Le capitaine de la Nati Granit Xhaka n'en peut plus des messages haineux dont il est la cible. Image: keystone

«Ça ne changera jamais!» Xhaka visé par des messages racistes

L'équipe nationale suisse de football a déçu dans leur premier match de la Ligue des Nations. Défaite par la République tchèque (2-1), l'équipe de Murat Yakin a passé une mauvaise soirée et les commentaires de personnes en colère ont visé Granit Xhaka.

Ralf Meile Suivez-moi

Le lendemain de la prestation décevante de la Suisse à Prague contre la République tchèque, Pierluigi Tami a pris la parole. Le directeur de l'équipe nationale suisse communique: «Notre capitaine Granit Xhaka a réagi la nuit dernière à un commentaire de lecteur. De tels commentaires de lecteurs sont vils et blessants, nous attristent et nous font mal.»

Que s'est-il passé? Granit Xhaka, comme pratiquement tous ses coéquipiers, n'a pas brillé sur le terrain, et s'est exprimé dans une story Instagram. Il a posté le commentaire qu'un lecteur avait fait dans le Blick:

Granit Xhaka a partagé le message sur son compte Instagram. Image: capture d'écran

«Ça ne changera jamais!»

Xhaka, 29 ans, qui est né et a grandi à Bâle, citoyen suisse et d'aucun autre pays depuis sa naissance, s'est montré très remonté contre l'état d'esprit du lecteur du Blick, avec lequel il n'est pas seul. «Cela ne changera jamais!», lâche Granit Xhaka.

Parfois, il semble presque que certaines personnes n'attendent qu'une défaite pour se remettre à taper sur leur clavier d'ordinateur. Le journal de boulevard n'est pas le seul à être confronté à ce problème, nous et d'autres portails sommes également préoccupés par les commentaires racistes et insultants des utilisateurs, qui concernent en particulier Xhaka et Shaqiri. Le commentaire en question a entre-temps été retiré, informe le Blick.

Le directeur de la Nati Pierluigi Tami souligne: «Chaque joueur de la Nati est incroyablement fier de jouer pour son pays et s'entraîne dur pour cela». Selon lui, le respect et la tolérance sont des valeurs fondamentales vécues au sein de l'Association suisse de football (ASF). «Nous les exigeons également de tous les spectateurs et supporters.»

Le soutien des vrais fans

Le «Fan-vedette Suisse», qui encourage chaque fois la Nati sur place, assure Xhaka de son soutien. Il doit savoir «qu'il s'agit d'une petite partie d'idiots qui parlent ainsi de vous, les joueurs suisses». De tels racistes ne seraient pas tolérés dans le virage des supporters. «Ce ne sont pas des supporters, mais des personnes en colère, insatisfaites d'elles-mêmes». Ceux-ci n'auraient compris ni la culture suisse et sa politique migratoire, ni le football, qui est synonyme de tolérance.

«Ne vous laissez pas perturber par de tels idiots», a écrit une foule de supporters à Xhaka, Shaqiri et aux nombreux autres joueurs de l'équipe nationale suisse dont les ancêtres ne trayaient pas les vaches au 14e siècle dans le Schächental. La fédération a remercié ces paroles de vrais supporters.

Pour la Nati, le programme de la Ligue des Nations se poursuit dimanche. Il y aura un match à l'extérieur contre le Portugal à Lisbonne, avant deux duels à domicile à Genève contre l'Espagne et à nouveau le Portugal.