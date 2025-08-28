ciel couvert16°
Sport
Football

Servette et le Shakthar Donetsk s'affrontent en Conference League

epa12331638 Servette&#039;s Lamine Fomba (L) in action against Shakhtar&#039;s Oleh Ocheretko during the UEFA Europa Conference League play-offs 2nd leg soccer match between Servette FC and FC Shakhta ...
Le duel entre Fomba et Ocheretko a tourné à l'avantage du second.Keystone

Servette quitte l'Europe après une nouvelle défaite

Les Genevois ont été battus 2-1 par le Shakthar Donetsk, jeudi soir en barrage retour de la Conference League. Ils sont éliminés.
28.08.2025, 22:5228.08.2025, 23:36
Servette a livré une belle prestation face au Shakthar Donetsk, poussant même son adversaire en prolongation alors que les deux équipes n'arrivaient toujours pas à se départager dans le temps règlementaire (1-1 à l'aller, 1-1 au retour), mais il a fini par s'incliner 2-1 à la 113e minute, Kaua Elias profitant d'une perte de balle de Jérémy Guillemenot à mi-terrain.

Tout avait pourtant bien commencé pour le SFC dans ce match retour des barrages de Conference League. Grace à son bloc bas, il a magnifiquement empêché son adversaire de se montrer dangereux en première période. Les locaux auraient même pu ouvrir le score avant la pause, mais la frappe de Lilian Njoh a heurté le poteau du gardien ukrainien (44e).

Franchir un nouveau cap

Le numéro 14 a toutefois eu l'occasion de se rattraper en deuxième période et l'a fait de fort belle manière: il a ouvert le score au terme d'un contre rondement mené par les Genevois (53e).

Servette&#039;s defender Lilian Njoh celebrates his goal after scoring the 1:0, during the UEFA Conference League play-offs 2nd leg soccer match between Servette FC and FC Shakhtar Donetsk, at the Sta ...
Lilian Njoh a été dans tous les bons coups ce jeudi.Keystone

Njoh (23 ans) a débarqué au bout du lac cet été avec la volonté de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Il évoluait auparavant à la Salternitana, où il a vécu une saison pleine en Série B avec 26 rencontres disputées et deux assists. Le club italien l’avait recruté au Mans, où ses performances dans le championnat national avaient attiré l’œil de clubs étrangers.

Njoh et Servette pensaient avoir fait le plus dur mais une faute indiscutable de Bradley Mazikou dans sa propre surface de réparation a permis aux Ukrainiens d'égaliser à la 69e grâce au Brésilien Kevin (1-1).

Comme aucune autre réussite n'a été inscrite dans le temps règlementaire, le match s'est poursuivi en prolongation jusqu'à la victoire du Shakthar Donetsk, un habitué des Coupes d'Europe qui est finalement parvenu à tenir son rang.

(jcz)

