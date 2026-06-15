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Mondial: Match nul entre Belgique et Egypte

SEATTLE, UNITED STATES - JUNE 15: Karim Hafez of Egypt greets Tielemans of Belgium after the 2026 FIFA World Cup First Stage Group G match between Belgium and Egypt at Lumen Field (Seattle Stadium) in ...
L'Égyptien Karim Hafez salue le Belge Tielemans à l'issue du match du groupe G de la première phase de la Coupe du monde de la FIFA 2026 opposant la Belgique à l'Égypte au Lumen Field (Seattle Stadium) à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis, le 15 juin 2026.Image: ANADOLU

Match nul entre Belgique et Egypte

La Belgique a dû partager les points avec l’Égypte (1-1) lundi à Seattle pour son entrée dans le Mondial 2026.
15.06.2026, 23:0916.06.2026, 00:00

La Belgique a dû se contenter d'un nul (1-1) face à l'Egypte lundi à Seattle dans la 1re journée du groupe G de la Coupe du monde. Le spectacle fut au rendez-vous dans une rencontre où les deux équipes ont cherché jusqu'au bout le K.O.

Les Belges n'ont pas montré grand chose en première période dans la fournaise de Seattle, où le thermomètre affichait plus de 30°C. Ils n'ont d'ailleurs pas cadré le moindre tir avant le retour aux vestiaires. A l'inverse, les Pharaons égyptiens ont témoigné – dans un premier temps – d'une belle efficacité.

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Bien servi par la superstar Mohamed Salah, Emam Ashour a ainsi ouvert la marque d'une superbe frappe du pied droit (20e), profitant sur cette action des largesses défensives belges. Le portier belge Thibaut Courtois n'a effectué son premier arrêt qu'à la 33e, sur un tir de Zico.

Mais la Belgique, qui avait été éliminée dès la phase de groupes dans le Mondial 2022, a haussé le ton après la pause. Les hommes du sélectionneur Rudi Garcia ont frisé la correctionnelle sur plusieurs actions de rupture égyptiennes, avant de voir leurs efforts récompensés à la 66e minute sur un autogoal de Mohamed Hany.

Mis sous pression par Romelu Lukaku, entré en jeu 22 secondes plus tôt, le défenseur d'Al Ahly a catapulté au fond de ses propres filets un centre parfait de Thomas Meunier. Ce but a redonné confiance aux Belges, de plus en plus entreprenants. Mais l'Egypte aurait également pu passer l'épaule en fin de partie.

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Un premier succès qui se fait attendre

Entraînée par l'ancien attaquant de Neuchâtel Xamax Hossam Hassan, l'Egypte est donc toujours dans l'attente d'un premier succès en Coupe du monde. Le septuple champion d'Afrique, qui ne dispute que sa quatrième phase finale, affiche un bilan de trois nuls et cinq défaites.

Mais les Pharaons devraient logiquement débloquer leur compteur dans ce tournoi. S'ils évoluent dans le même registre, ils devraient pouvoir battre tant la Nouvelle-Zélande que l'Iran, leurs deux prochains adversaires, et devraient donc pouvoir se hisser en 16es de finale. (sda/ats)

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