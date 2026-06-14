bien ensoleillé26°
DE | FR
burger
Sport
Football

Coupe du monde 2026: Enrique Macaya commente son 18e Mondial

Argentina&#039;s sport journalist and football analyst Enrique Macaya Marquez, 91, poses for a photo with a replica of the FIFA World Cup trophy before taking part in a live broadcast on DSports Radio ...
Enrique Macaya Marquez vit sa 18e Coupe du monde comme commentateur radio. Un record. Image: AFP

A 91 ans, il commente son 18e Mondial: «Ma préparation? Rien!»

C'est peu dire que le journaliste sportif argentin Enrique Macaya Marquez a de l'expérience. Il raconte les souvenirs de son extraordinaire carrière.
14.06.2026, 17:0214.06.2026, 17:02
Nicolás BIEDERMAN

Il a vu éclore Pelé au Mondial 1958, a admiré «le but du siècle» de Maradona en 1986, assisté au sacre de Messi en 2022: à 91 ans, Enrique Macaya Marquez, légende argentine du commentaire sportif, attaque aux Etats-Unis son 18e Mondial.

Sa présence à l'antenne est moins intense que jadis, mais le vétéran officie pour une radio et une chaîne du groupe DirecTV. Sans avoir douté, malgré l'âge, que sa place était au Mondial, confie-t-il dans une interview à l'AFP.

«Je me sens comme si j'avais "l'obligation" de le faire. Avoir l'opportunité d'être en activité, on peut la définir comme cela. Je ne sais pas combien de temps encore ça va durer, mais en tout cas, ce que j'ai à portée de main, je vais essayer d'en profiter.»

Macaya avait 23 ans lorsque Radio Belgrano de Buenos Aires, une des stations très écoutées d'Argentine au milieu du 20e siècle, l'a envoyé, au sein d'une équipe réduite, couvrir la Coupe du monde en Suède. Depuis, son assiduité n'a pas failli.

Du Mondial 1958, le vétéran se souvient d'un véritable périple, avec des trajets en DC-7, qui multipliait les escales faute d'autonomie, en train, en ferry-boat, via le Sénégal, l'Italie, le Danemark, pour arriver en Suède. «Miraculeusement».

L'«intelligence» de Pelé

De Pelé, qui à 17 ans mena alors le Brésil à son premier sacre, Macaya se souvient d'un joueur «d'une grande capacité physique, en plus de la technique». Et «l'intelligence de savoir jouer à la fois collectivement, et individuellement... au service du collectif».

Pele of Brazil is shown during the FIFA World Cup soccer final against Italy at Azteca Stadium in Mexico City, June 21, 1970. Brazil defeated Italy , 4-1. (AP Photo)
Le «Roi» Pelé. Image: keystone

Enrique Macaya confie «faire très attention au moment de dire qui était le meilleur ou pas le meilleur», des joueurs suivis au fil des décennies. Mais il avoua par le passé un penchant pour le «football total» des Pays-Bas de Johann Cruyff de 1974, et résolument un faible pour Alfredo di Stefano (1926-2014).

Le génial Argentin du Real Madrid, naturalisé espagnol, n'a pourtant jamais disputé un Mondial: lorsqu'il fut enfin homologué pour jouer pour l'Espagne... elle ne se qualifia pas en 1958.

Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»

«Pour moi, il était le meilleur, comparé à qui il se mesurait», estime Enrique Macaya. «Mais bon, j'avais aussi une amitié avec di Stefano, qui pourrait altérer mon jugement exigeant», sourit-il.

epa04303958 (FILE) A file picture dated 15 April 1962 shows Real Madrid&#039;s player Alfredo di Stefano (L) during a match at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, central Spain. Di Stefano died at Gr ...
Alfredo di Stefano (1926-2014), légende du Real Madrid. Image: keystone

Car Macaya vivait à Buenos Aires «à 50 mètres de la maison d'Alfredo. Je tenais un kiosque à journaux et il venait y lire. Après, il m'emmenait chez lui et on jouait au foot (...) Puis il est devenu idole».

Un but fou et la recette pour s'améliorer

De l'icône Maradona, Macaya n'aime guère évoquer «la main de Dieu», le but de la main contre l'Angleterre en quart de finale 1986 «dont on fit toute une histoire qu'il ne méritait pas», avance-t-il, en désaccord sur ce point avec nombre d'Argentins qui virent une forme de justice immanente pour la Guerre des Malouines (1982).

Par contre, il s'émerveille encore de «l'autre but», «le but du siècle» où Maradona élimina six joueurs anglais, qui «a véritablement mis le football argentin sous les projecteurs».

Le but fou de Maradona en vidéo

Vidéo: twitter

Le football, forcément, a «beaucoup changé» en 68 ans de Coupes du monde.

«Dans la valeur qu'ont les résultats, la façon dont ils sont valorisés. Ce n'est plus seulement un jeu (...) En permanence, il se joue quelque chose d'important, et des répercussions qui ont directement à voir avec les gains financiers liés au succès.»

Et le jeu lui-même?

«Il avance, il va de l'avant. Mais même si ça peut paraître paradoxal, son évolution freine certaines choses»

Par exemple, explique Macaya, les joueurs «sont de mieux en mieux préparés, ont plus d'endurance, de force. Mais pas forcément une meilleure technique, car pour la technique tu dois aussi avoir une certaine retenue, des pauses. Or, ce n'est pas si facile».

Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie

Le vétéran, qui rechigne à parler de lui, avait reçu en 2022 au Qatar le prix du «journaliste avec le plus de Mondiaux». Il expliquait alors à la Fifa que sa recette était «d'apprendre en permanence, parler avec les gens, apprendre d'eux. C'est comme ça qu'on s'améliore». Et sa préparation avant un match? «Rien du tout».

(afp/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Hors-jeu sur le but suisse? La Fifa répond avec une preuve
Hors-jeu sur le but suisse? La Fifa répond avec une preuve
Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie
Ce fan bangladais de l'Allemagne a fait une folie
Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»
Djourou déçu par la Suisse: «Une faute professionnelle»
de Julien Caloz
Infantino a rendu hommage aux victimes de Crans-Montana
Infantino a rendu hommage aux victimes de Crans-Montana
Xhaka est fâché
Xhaka est fâché
Voici où se rassembler pour regarder la Nati
Voici où se rassembler pour regarder la Nati
La RTS zappe certains matchs de la Coupe du monde
La RTS zappe certains matchs de la Coupe du monde
de Julien Caloz
Un détail a changé dans les stades de la Coupe du monde
Un détail a changé dans les stades de la Coupe du monde
L'attaquant romand de la Nati brille malgré une anomalie
L'attaquant romand de la Nati brille malgré une anomalie
Une blague d'Infantino rend furax les Italiens
Une blague d'Infantino rend furax les Italiens
Ce Romand de la Nati a un lien particulier avec les Etats-Unis
Ce Romand de la Nati a un lien particulier avec les Etats-Unis
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
«Des traces d'excrément»: le maillot de la Nati se fait encore démonter
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
Mbappé va-t-il rejoindre la galaxie Federer?
de Romuald Cachod
J'ai adoré cette innovation au Mondial
J'ai adoré cette innovation au Mondial
de Yoann Graber
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
La célébration du but mexicain divise: on veut votre avis
Voici l'arme secrète de la Nati
Voici l'arme secrète de la Nati
de Michael Lehmann
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
1
Un détail inhabituel a donné les frissons pendant l'hymne mexicain
de Yoann Graber
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
Ils jouent en Suisse et défieront Messi, Ronaldo et les stars au Mondial
de Claudia Carvalho
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
On a simulé la Coupe du monde 1000 fois: voici les chances de la Suisse
de Philipp Reich
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
1
Ce calcul glacial d'Infantino pourrait se retourner contre lui
de François Schmid-Bechtel
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Voici pourquoi la Nati ne doit pas finir première de son groupe
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
Gros coup de stress pour Haïti juste avant le Mondial
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
1
On a classé les tubes du Mondial et certains ont mal vieilli
de Margaux Habert
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
1
Le New York Times se paye le maillot de la Nati
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
Voici pourquoi les joueurs de la Nati sont privés de vélo
de Sebastian Wendel, San Diego
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
«Il est plus facile d'organiser une Coupe du monde dans une dictature»
de Niklas Helbling
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
La Fifa a trouvé une nouvelle façon de gagner de l'argent
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
J’ai retrouvé ma passion pour les vignettes Panini
de Reto Fehr
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
Cet arbitre suisse aura une difficulté inhabituelle au Mondial
de Marcel Hauck
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
1
Les pauses fraîcheur au Mondial auront des effets cachés
Thèmes
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
1 / 16
Des images de Marilyn Monroe, 100 ans après sa naissance
partager sur Facebookpartager sur X
Pluie de stars pour l'ouverture du Mondial à Los Angeles
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse se fait surprendre par le Qatar en fin de match
La Suisse a trébuché pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Incapable de se mettre à l'abri après un penalty de Breel Embolo, elle a concédé le match nul en toute fin de match samedi à Santa Clara (1-1).
Un point bien décevant. Voilà ce que la Suisse a récolté pour son premier match du Mondial nord-américain. La faute à un but tardif de Boualem Khoukhi tombé à deux minutes du coup de sifflet final. Le capitaine du Qatar a dominé au duel l'entrant Miro Muheim pour égaliser de la tête. La Suisse a été punie, car elle aurait dû faire la différence après l'ouverture du score de Breel Embolo.
L’article