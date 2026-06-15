Ces pays ont les horaires les plus claqués du Mondial

Les Suisses ont de la chance: ils ne doivent pas se lever en pleine nuit pour voir leur équipe. Mais d'autres fans vont finir le tournoi en dette de sommeil.

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C'était une des grandes interrogations de cette Coupe du monde: la Suisse allait-elle jouer en pleine nuit ou aurions-nous la chance de la voir évoluer à une heure convenable? Finalement, nous avons été gâtés: la Nati dispute ses trois matchs de groupe à 21h (heure suisse). Une situation qui la classe au 13e rang (sur 48) des nations les mieux loties selon le classement des supporters qui devront le plus sacrifier leur sommeil pendant la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Ce document s'appelle «The World Cup Sleep Tax», soit littéralement «la taxe sommeil de la Coupe du monde». Récemment apparu sur les réseaux sociaux, il révèle quels supporters subisssent les horaires les plus claqués pour voir leur équipe jouer.

L'auteur du document, qui est un géographe et démographe allemand, ne tient pas seulement compte de l’heure du coup d’envoi. Il prend une fenêtre de 120 minutes par match, autrement dit environ deux heures, puis mesure à quel point cette fenêtre chevauche des heures jugées mauvaises pour le sommeil.

La colonne «Total Sleep Tax» estime, pour chaque pays qualifié, le nombre d’heures de sommeil potentiellement «perdues» si un supporter regarde les trois matchs de groupe de son équipe en direct. A ce petit jeu, ce sont les Algériens qui sont les moins gâtés, eux qui doivent mettre leur réveil en pleine nuit (2h, 4h et 3h) pour assister aux trois matchs de leur équipe. Ils perdent donc trois fois 2h, mais comme ces heures tombent en plein cœur de la nuit, l’auteur applique visiblement un coefficient de pénalité qui les placent au premier rang avec une sleep tax totale de 18. Suivent les Tunisiens (14,5), les Tchèques et les Ecossais (12).

A l’inverse, des pays comme le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Panama ou la Corée du Sud sont à 0,0, car leurs matchs de groupe tombent dans des horaires locaux considérés comme non perturbateurs pour le sommeil, c'est à dire entre 10h et 20h.

Notons enfin que pour les pays qui ont plusieurs fuseaux horaires, le calcul est pondéré selon la population quand les données existent. Mais l’heure affichée dans le tableau utilise le fuseau horaire où vit la plus grande partie de la population.