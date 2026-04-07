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Ce début de match ne s'est pas déroulé comme prévu

Le football lituanien a fait parler de lui ce week-end en raison d'une tradition curieuse et méconnue.

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On a joué sur les pelouses européennes lors de ce week-end de Pâques. Dans la plupart des stades, l'arbitre a procédé au rituel d'avant-match habituel. Il a désigné quelle équipe aurait le ballon ou le choix du terrain en procédant au fameux «toss» (ou tirage au sort) à l'aide d'une pièce de monnaie. Mais ça ne s'est pas passé ainsi en Lituanie, où une tradition curieuse et méconnue a été respectée.

Avant les matchs de championnat, il n'y a pas eu de pile ou de face mais un duel d’œufs de Pâques entre les deux capitaines. Cela a notamment été le cas entre le Zalgiris Vilnius et le FK Kauno Zalgiris. Pour l'occasion, l'arbitre Donatas Rumsas est rentré sur la pelouse avec un panier contenant des oeufs. Il en a ensuite distribué un à chaque capitaine avant que les deux joueurs ne s'affrontent pour le «tapage d'oeufs».

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Lors de cette coutume de Pâques, les deux participants tapent leurs œufs durs l'un contre l'autre. Le but est de casser l'oeuf de l'adversaire sans briser le sien.



Le derby de Zalgiris, une des plus grandes rivalités du football lituanien actuel, s'est ensuite disputé normalement avec la victoire du FK Kauno Zalgiris 3-0. L'équipe hôte s'est faite surprendre deux fois au pire moment, soit juste avant (43e Ourega) et juste après (46e Benchaib) la mi-temps. Ribeiro (57e) a ensuite scellé le score, permettant aux joueurs de Kaunas de rester en tête du classement avec un début de saison presque parfait: 19 points en 7 matchs.

(jcz)