Ce gardien n'aurait pas dû faire ce cirque face à Sergio Ramos

L'ex-star du Real Madrid a tiré un penalty face à un drôle d'énergumène, dimanche au Mexique.

A 39 ans et au bénéficie d'une carrière aussi longue que glorieuse, Sergio Ramos a vécu beaucoup de choses sur les terrains de foot. Mais depuis ce dimanche, l'ex-légende du Real Madrid aura une nouvelle anecdote improbable à raconter. La voici.

Arrivé en février dans le club mexicain du CF Monterrey, le défenseur espagnol joue ce dimanche le derby de la ville contre les Tigres. A la 47e minute, l'arbitre siffle un penalty pour son équipe, et c'est Ramos – capitaine – qui est chargé de le transformer. Entre la faute sifflée et l'exécution du penalty, quatre minutes s'écoulent, à cause du temps que met le joueur des Tigres, expulsé suite à cette faute, à sortir du terrain puis des réprimandes de l'arbitre envers les acteurs, qui essaient de rentrer dans les seize mètres avant le tir.

Le gardien des Tigres, Nahuel Guzman, profite de ces longues secondes pour tout faire pour déstabiliser Sergio Ramos, qui attend patiemment. Le portier argentin (39 ans également) commence par... tourner le dos au tireur, tout en sautant sur sa ligne et écartant les bras. Il tourne quand même la tête quelques fois, histoire de ne pas se faire surprendre bêtement par Sergio Ramos.

L'expérimenté Guzman se retourne enfin, fait face à Ramos et multiplie les allers-retours entre ses poteaux en pas chassés, en agitant les bras. Le gardien et le tireur s'échangent des regards, et Ramos glisse même quelques mots à son adversaire – avec un sourire taquin – pour le chambrer et tenter de gagner ce véritable combat psychologique.

Au coup de sifflet de l'arbitre, Nahuel Guzman se retourne une nouvelle fois dos au tireur, puis fait demi-tour pour quand même faire face au ballon. Il plonge du bon côté, mais le tir puissant au ras du poteau de Sergio Ramos ne lui laisse aucune chance.

Malgré cette ouverture du score, l'ex-Madrilène – qui en est déjà à trois goals en six matchs – et le CF Monterrey ont perdu ce derby (2-1) après deux buts des Tigres dans les arrêts de jeu.

L'excentrique Nahuel Guzman, lui, en a donc profité pour ajouter un nouvel épisode croustillant sur une liste déjà bien remplie. Le gardien argentin, qui garde la cage des Tigres depuis 2014, avait notamment réalisé un véritable tour de magie avant un tir au but contre Vancouver, en 2023. Pour déstabiliser le tireur canadien, il avait... sorti un long ruban rose de sa bouche. Et ça avait marché, puisque Guzman avait arrêté la tentative de son adversaire.

Mais dimanche, face au très expérimenté Sergio Ramos, il aurait mieux fait d'économiser son énergie pour encore mieux plonger, plutôt que de la griller en faisant tout ce cirque. (yog)