Une nouvelle règle irrite Neymar

«Je suis venu au Brésil pour vivre le joga bonito de mes propres yeux. Le football brésilien est en plein essor et mérite une visibilité mondiale. La joie et la passion que nous exprimons sur le terrain ne devraient pas connaître de limites. Concentrons-nous sur les règles qui peuvent améliorer le sport et concentrons-nous sur l’aspect commercial du football qui profite aux clubs, aux supporters et aux joueurs au lieu de ces décisions stupides.»

Memphis Depay