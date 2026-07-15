assez ensoleillé19°
DE | FR
burger
Sport
Football

Voici pourquoi Breel Embolo n'a pas été interviewé

Breel Embolo wirft einen Ball ins Publikum beim Empfang der Schweizer Fussball Nationalmannschaft nach dem Aus im Viertelfinal der FIFA Fussball Weltmeisterschaft 2026 am Dienstag, 14. Juli 2026 auf d ...
Embolo lors de la réception de la Nati à Zurich. Image: KEYSTONE

Voici pourquoi Breel Embolo n'a pas été interviewé

La Nati a été accueillie en grande pompe mardi à la mi-journée. Tous les regards étaient tournés vers Embolo, mais l’attaquant n’a pas pris la parole.
15.07.2026, 05:3115.07.2026, 05:31

L’accueil réservé à Breel Embolo mardi a été aussi chaleureux que bruyant lorsqu’il a été appelé sur scène, sur la Turbinenplatz, lors de la réception de la Nati. L’attaquant a salué les supporters en liesse avant de rejoindre les joueurs et les membres du staff déjà présents.

Une fois l’ensemble de la délégation réuni sur scène, la présentatrice de la SRF Annette Fetscherin s’est entretenue avec Johan Manzambi, Gregor Kobel et Granit Xhaka. Mais pas avec Breel Embolo. Un accord avait-il été conclu pour empêcher toute prise de parole de l’attaquant? Schweizheute a contacté la Fédération suisse de football ainsi que la SRF. Selon les deux parties, il avait été décidé en amont que seuls Manzambi, Kobel et Xhaka s’adresseraient au public.

«Les joueurs choisis pour les interviews l’ont été à la demande de la SRF»
Adrian Arnold, responsable des médias de la Fédération suisse de football.

La télévision suisse livre une version similaire. Sollicitée par Schweizheute, la SRF précise:

«La réception de l’équipe nationale suisse était un événement organisé par la Fédération suisse de football. Annette Fetscherin en a assuré la présentation. La cérémonie a été diffusée en direct sur SRF2 ainsi qu’en streaming. La décision concernant les joueurs interviewés a été prise par la SRF, en concertation avec la Fédération.»

Aucune autre possibilité d’interview n’a été proposée aux journalistes présents. Depuis son expulsion en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, Breel Embolo ne s’est toujours pas exprimé publiquement. (jcz/riz)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
«C&#039;est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
«C'est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
de Alexandre Cudré
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d&#039;argent
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d'argent
Murat Yakin est méconnaissable
Murat Yakin est méconnaissable
de Yoann Graber
Ce consultant RTS sort de l&#039;ombre: «Ce n&#039;est pas une revanche»
Ce consultant RTS sort de l'ombre: «Ce n'est pas une revanche»
de Julien Caloz
Ce détail avec le maillot de l&#039;Argentine ne va pas plaire aux Anglais
Ce détail avec le maillot de l'Argentine ne va pas plaire aux Anglais
Thèmes
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
1 / 25
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
source: sda / timothy matwey
partager sur Facebookpartager sur X
Emmanuel Macron voit les choses en grand pour son dernier défilé
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l'équipe d'Espagne
Sa sensibilité et ses prises de positions progressistes, notamment la défense de la communauté LGBTIQ+, font de Borja Iglesias (33 ans) un ovni du foot. Avant la demi-finale du Mondial France-Espagne (mardi à 21h), l'attaquant a recadré un ex-premier ministre espagnol.
L'ex-premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a utilisé des mots autant condamnables que peu originaux au moment de lancer une pique à la France, avant la demi-finale du Mondial (mardi à 21h).
L’article