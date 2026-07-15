Embolo lors de la réception de la Nati à Zurich. Image: KEYSTONE

Voici pourquoi Breel Embolo n'a pas été interviewé

La Nati a été accueillie en grande pompe mardi à la mi-journée. Tous les regards étaient tournés vers Embolo, mais l’attaquant n’a pas pris la parole.

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L’accueil réservé à Breel Embolo mardi a été aussi chaleureux que bruyant lorsqu’il a été appelé sur scène, sur la Turbinenplatz, lors de la réception de la Nati. L’attaquant a salué les supporters en liesse avant de rejoindre les joueurs et les membres du staff déjà présents.

Une fois l’ensemble de la délégation réuni sur scène, la présentatrice de la SRF Annette Fetscherin s’est entretenue avec Johan Manzambi, Gregor Kobel et Granit Xhaka. Mais pas avec Breel Embolo. Un accord avait-il été conclu pour empêcher toute prise de parole de l’attaquant? Schweizheute a contacté la Fédération suisse de football ainsi que la SRF. Selon les deux parties, il avait été décidé en amont que seuls Manzambi, Kobel et Xhaka s’adresseraient au public.

«Les joueurs choisis pour les interviews l’ont été à la demande de la SRF» Adrian Arnold, responsable des médias de la Fédération suisse de football.

La télévision suisse livre une version similaire. Sollicitée par Schweizheute, la SRF précise:

«La réception de l’équipe nationale suisse était un événement organisé par la Fédération suisse de football. Annette Fetscherin en a assuré la présentation. La cérémonie a été diffusée en direct sur SRF2 ainsi qu’en streaming. La décision concernant les joueurs interviewés a été prise par la SRF, en concertation avec la Fédération.»

Aucune autre possibilité d’interview n’a été proposée aux journalistes présents. Depuis son expulsion en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, Breel Embolo ne s’est toujours pas exprimé publiquement. (jcz/riz)