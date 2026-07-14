Messi et ses coéquipiers joueront en bleu foncé contre les Anglais. Image: keystone

Ce détail avec le maillot de l'Argentine ne va pas plaire aux Anglais

Contre l'Angleterre en demi-finale du Mondial, mercredi (21h), les Argentins joueront en bleu foncé. De quoi rappeler de très mauvais souvenirs aux Three Lions.

Plus de «Sport»

Un article de

Contre l'Angleterre, mercredi (21h) en demi-finale de la Coupe du monde, l'Argentine évoluera avec son maillot bleu foncé extérieur. Une situation qui a de quoi raviver de mauvais souvenirs chez son adversaire.

Et pour cause: lors du légendaire quart de finale du Mondial 1986, mais aussi du huitième de finale en 1998, l'Albiceleste avait à chaque fois battu les Anglais avec son maillot bleu foncé extérieur. La Fédération argentine de football (AFA) a confirmé cette information à l'agence de presse allemande DPA.

L'Albiceleste a utilisé une seule fois son maillot bleu foncé durant ce Mondial. Pour une victoire. C'était face à la Jordanie (3-1) en poule. Image: keystone

Comme le précise le quotidien argentin Clarin, «ce choix n'est pas motivé par la superstition: il résulte de la désignation officielle des couleurs de la Fifa afin d'assurer un contraste entre les tenues». Et comme c'est l'Argentine qui est officiellement l'équipe à l'extérieur, c'est elle qui doit utiliser sa seconde tenue. Les Anglais, eux, évolueront dans leur traditionnel équipement blanc.

Dans le pays sud-américain, cette situation est accueillie avec enthousiasme. Les supporters de l'Albiceleste y voient manifestement un bon présage, au vu de l'histoire des précédents affrontements en Coupe du monde contre les Three Lions avec ce fameux maillot bleu foncé.

A Mexico, lors du quart de finale il y a quarante ans, Diego Maradona avait ouvert le score grâce à la célèbre «Main de Dieu», avant d'inscrire le 2-0 au terme d'une incroyable chevauchée. Un goal élu plus tard «but du siècle» par la Fifa. L'Argentine s'était finalement imposée 2-1.

Diego Maradona et les Argentins en bleu foncé, lors de ce fameux quart de finale du Mondial 1986 contre les Anglais. Image: keystone

En 1998, en France, David Beckham s'était rendu coupable d'un geste d'humeur sur Diego Simeone et avait été expulsé. Après les prolongations, le score était de 2-2, et les Argentins s'étaient imposés aux tirs au but.

Au contraire, lors des défaites de l'Argentine contre l'Angleterre aux Coupes du monde 1966 et 2002, la sélection sud-américaine avait évolué avec ses traditionnelles couleurs bleu ciel et blanc.

En 1998 aussi, Diego Simeone (à gauche) et l'Argentine avaient éliminé l'Angleterre de Beckham avec leur maillot bleu foncé. image: getty

Lors de ce Mondial 2026, Lionel Messi et ses coéquipiers ontdéjà porté leur maillot extérieur lors du match de groupe contre la Jordanie, remporté 3-1.

Messi est concerné👇 Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche

Le média Clarin évoque un «maillot rempli de magnifiques souvenirs» en faisant référence à ces deux victoires mythiques contre l'Angleterre. Messi et ses coéquipiers feront tout pour en ajouter un à la liste, et se qualifier ainsi pour une nouvelle finale de Coupe du monde.

(t-online/yog)