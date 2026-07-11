La Fifa (ici son président Gianni Infantino) commercialise des morceaux de gazon sur lequel se jouera la finale du Mondial. image: watson

La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d'argent

Avant même la finale (19 juillet), l'organisatrice de la Coupe du monde commercialise, en ligne, des morceaux de gazon du stade (New York) qui accueillera cette ultime rencontre. Avec un pactole à la clé.

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Alors qu'il reste encore plus d'une semaine avant la finale de la Coupe du monde (dimanche 19 juillet), la Fifa a déjà commencé à vendre des morceaux de la pelouse qui accueillera cet ultime match. Il aura lieu au MetLife Stadium, dans le New Jersey (périphérie de New York).

Sur la boutique en ligne officielle de la Fifa, les fans de foot peuvent acheter un morceau de ce gazon au prix de 450 dollars (environ 365 francs suisses). Ces morceaux sont fournis dans un petite cube en acrylique transparent, accompagné d'une clé USB contenant un certificat d'authenticité. Rassurez-vous, cette finale pourra toutefois avoir lieu sur cette pelouse: la Fifa précise que ces petits coffrets ne pourront être expédiés qu'après cet ultime duel du Mondial 2026.

Avec un peu de chance, vous aurez un morceau de ce gazon imbibé d'une larme de Neymar. C'est au MetLife Stadium que le Brésil a été éliminé en 8e de finale, face à la Norvège. Image: getty

Pour l'instant, l'article est uniquement disponible pour les acheteurs aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. La Fifa vante ce produit en parlant d'«une pièce de collection unique qui rend hommage à l'un des plus grands événements sportifs au monde».

Sur le site du fabricant Keep Stub, les morceaux de gazon sont également proposés sous trois autres formats, vendus entre 775 et 2 585 euros, et limitées à 2 026 exemplaires.

Les coffrets se présentent ainsi Vidéo: YouTube/KeepStub

L'Equipe précise qu'une édition «Héros» est aussi commercialisée par la Fifa, avec des carrés de terrain légèrement plus grands (7,62 cm) que la version standard. Elle «comprendra un billet souvenir en métal doré, ainsi qu'une réplique miniature du ballon de la finale et un trophée de la Coupe du monde en cristal taillé». Le prix de ce format «Héros»? 3 000 euros (environ 2 770 francs suisses).

Le quotidien sportif français ajoute que la vente de ces morceaux de gazon du MetLife Stadium devrait «rapporter à la Fifa près de 11,2 millions de dollars». Et dire que cette même pelouse a été critiquée par plusieurs footballeurs de ce Mondial, qu'ils ont jugée «trop sèche» et «trop dure». Mais elle ne fera pas le malheur de tout le monde.

(t-online/yog)