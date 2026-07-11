beau temps33°
DE | FR
burger
Sport
Football

Mondial: la Fifa vend des bouts de gazon du stade de New York

La Fifa (ici son président Gianni Infantino) commercialise des morceaux de gazon sur lequel se jouera la finale du Mondial.
La Fifa (ici son président Gianni Infantino) commercialise des morceaux de gazon sur lequel se jouera la finale du Mondial. image: watson

La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d'argent

Avant même la finale (19 juillet), l'organisatrice de la Coupe du monde commercialise, en ligne, des morceaux de gazon du stade (New York) qui accueillera cette ultime rencontre. Avec un pactole à la clé.
11.07.2026, 15:4611.07.2026, 15:56
Un article de
t-online

Alors qu'il reste encore plus d'une semaine avant la finale de la Coupe du monde (dimanche 19 juillet), la Fifa a déjà commencé à vendre des morceaux de la pelouse qui accueillera cet ultime match. Il aura lieu au MetLife Stadium, dans le New Jersey (périphérie de New York).

Sur la boutique en ligne officielle de la Fifa, les fans de foot peuvent acheter un morceau de ce gazon au prix de 450 dollars (environ 365 francs suisses). Ces morceaux sont fournis dans un petite cube en acrylique transparent, accompagné d'une clé USB contenant un certificat d'authenticité. Rassurez-vous, cette finale pourra toutefois avoir lieu sur cette pelouse: la Fifa précise que ces petits coffrets ne pourront être expédiés qu'après cet ultime duel du Mondial 2026.

NEW JERSEY, UNITED STATES - JULY 05: Neymar of Brazil cries after eliminated in the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Brazil and Norway at New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Ruth ...
Avec un peu de chance, vous aurez un morceau de ce gazon imbibé d'une larme de Neymar. C'est au MetLife Stadium que le Brésil a été éliminé en 8e de finale, face à la Norvège. Image: getty

Pour l'instant, l'article est uniquement disponible pour les acheteurs aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. La Fifa vante ce produit en parlant d'«une pièce de collection unique qui rend hommage à l'un des plus grands événements sportifs au monde».

Sur le site du fabricant Keep Stub, les morceaux de gazon sont également proposés sous trois autres formats, vendus entre 775 et 2 585 euros, et limitées à 2 026 exemplaires.

Les coffrets se présentent ainsi

Vidéo: YouTube/KeepStub

L'Equipe précise qu'une édition «Héros» est aussi commercialisée par la Fifa, avec des carrés de terrain légèrement plus grands (7,62 cm) que la version standard. Elle «comprendra un billet souvenir en métal doré, ainsi qu'une réplique miniature du ballon de la finale et un trophée de la Coupe du monde en cristal taillé». Le prix de ce format «Héros»? 3 000 euros (environ 2 770 francs suisses).

Le quotidien sportif français ajoute que la vente de ces morceaux de gazon du MetLife Stadium devrait «rapporter à la Fifa près de 11,2 millions de dollars». Et dire que cette même pelouse a été critiquée par plusieurs footballeurs de ce Mondial, qu'ils ont jugée «trop sèche» et «trop dure». Mais elle ne fera pas le malheur de tout le monde.

(t-online/yog)

Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Xhaka a pris une décision forte lors des tirs au but
Xhaka a pris une décision forte lors des tirs au but
Voici pourquoi Manuel Akanji a raté son tir au but
Voici pourquoi Manuel Akanji a raté son tir au but
Avec cette équipe de Suisse, plus rien n&#039;est impossible
Avec cette équipe de Suisse, plus rien n'est impossible
de Niklas Helbling
Manzambi jouera-t-il contre l&#039;Argentine? Yakin répond
Manzambi jouera-t-il contre l'Argentine? Yakin répond
Thèmes
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
1 / 25
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
source: sda / timothy matwey
partager sur Facebookpartager sur X
La FIFA ouvre une enquête sur des supporters argentins
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Terrible désillusion pour la Nati
Johan Manzambi, la révélation de l'équipe de Suisse, ne sera pas sur le terrain face à l'Argentine. Un coup dur pour la formation dirigée par Murat Yakin.
Johan Manzambi ne participera au quart de finale du Mondial entre la Suisse et l'Argentine, samedi à Kansas City (dimanche 3h00 en Suisse). Le Genevois souffre encore de son genou gauche.
L’article