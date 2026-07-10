Internet s'emballe pour la bromance entre Haaland et Bellingham

Les deux ex-coéquipiers joueront l'un contre l'autre. Image: watson

Internet s'emballe pour cette bromance du football

Samedi soir, le Norvégien Erling Haaland et l'Anglais Jude Bellingham se retrouveront face à face en quarts de finale de la Coupe du monde. Un duel qui passionne les supporters... mais aussi les néophytes, car les deux stars entretiennent une amitié devenue culte sur les réseaux sociaux.

Plus de «Sport»

Le football adore les grandes rivalités. Lionel Messi VS Cristiano Ronaldo. L'Inter VS le Milan AC. Manchester United VS Liverpool… Les réseaux sociaux, pour leur part, semblent avoir une petite préférence pour les bromances.

A quelques heures du quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre à la Coupe du monde, internet ne parle presque plus du duel tactique entre les deux sélections. Ce qui fait battre les petits cœurs tout mous des internautes sur TikTok, Instagram ou X, ce sont surtout les retrouvailles entre Erling Haaland et Jude Bellingham, anciens coéquipiers au Borussia Dortmund.

Il faut dire que les deux hommes n'aident pas vraiment à vendre le récit de «l'ennemi juré». Depuis leur passage commun en Allemagne, les vidéos où on les voit se chambrer, rire ensemble à l'entraînement, se faire des câlins après un match ou papoter pendant des plombes sont innombrables.

Façon Heated Rivalry

Forcément, sur les réseaux sociaux, ces images font office de carburant pour nourrir la créativité de certains internautes, qui se sont amusés à monter tout ça avec des musiques dramatiques et des titres qui font référence à Heated Rivalry.

Pour rappel, la série canadienne met en scène deux joueurs de hockey opposés sur la glace, mais qui vivent une romance passionnée quand les spots s'éteignent.

Les internets montrent aussi bien volontiers Haaland et Bellingham dans une bataille digne de Game of Thrones. Avec même l'apparition d'un certain… David Beckham, qui a pourtant raccroché les crampons avec l'équipe d'Angleterre en 2009. Vive l'IA.



Samedi soir, à Miami, l'un des deux ex-coéquipiers du Borussia Dortmund verra son rêve de Coupe du monde s'arrêter juste avant le dernier carré. Erling Haaland espère offrir à la Norvège une première demi-finale de son histoire.

Jude Bellingham, lui, souhaite poursuivre la route avec une Angleterre qui n'a plus atteint la finale depuis 1966, qu'elle avait remportée à domicile.

Malgré la fin de l'aventure pour l'un des deux hommes, on ose croire que le premier geste après le coup de sifflet final ne sera ni une provocation, ni une altercation. Plutôt un câlin. Ce qui devrait offrir aux amateurs de foot et de bromance sur TikTok de quoi fabriquer encore une centaine de vidéos larmoyantes d'ici la fin de la compétition.