On ne sait pas si Messi a apprécié la blagounette. keystone / dr (montage)

Cette ambassade britannique ironise pour passer un bon match

L’ambassade britannique à Buenos Aires a choisi l’humour pour détendre l’atmosphère avant le match de mercredi soir. Dans une fausse note interne publiée sur Instagram, elle appelle à célébrer «avec élégance» et à manier les mèmes «avec tact», sur fond de rivalité sportive et historique entre les deux pays.

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L'ambassade britannique à Buenos Aires a apporté mardi une touche d'humour à l'ambiance tendue qui précède la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et l'Angleterre.

Dans une publication sur Instagram, elle simule une prétendue note interne adressée au community manager de l'ambassade, en trois points britanniquement très formels. Premier point: elle demande de «célébrer avec élégance» en cas de victoire anglaise.

Deuxième point: il lui est demandé, en cas de victoire argentine, de «féliciter le vainqueur, de lui souhaiter bonne chance pour la finale et de ne pas aller dénoncer des complots inexistants», en référence à des accusations de favoritisme entourant l'équipe argentine sur le net, qui vont grandissantes au fur et à mesure que l'Albiceleste progresse.

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Le document, signé par le «Bureau de Sa Majesté chargé des imprévus liés au match Angleterre-Argentine lors de la Coupe du monde», une entité fictive, précise en point 3 que «l'utilisation de mèmes est autorisée, mais avec tact». Et de conclure par:

«Comme on dit à Oxford, le four n'est pas prêt pour les petits pains»

Interprétez ça comme vous voudrez.

La guerre des Malouines en toile de fond

Cette publication vise à apaiser les tensions avant le match de mercredi à Atlanta qui, aux yeux de nombreux Argentins, dépasse les limites du terrain. En plus d’une rivalité footballistique historique, elle est marqué par la revendication de la souveraineté sur les îles Malouines, nommées Falklands par les Britanniques, qui les détiennent officiellement.

Pour rappel, le conflit du même nom en 1982 avait duré quelques semaines. Il a fait environ 260 morts côté britannique et 650 côté argentin — dont près de la moitié sont des marins tués lors du torpillage du croiseur General Belgrano. L'Argentine avait ensuite battu l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, quatre ans après avoir perdu cette guerre. Un genre de revanche sur le terrain du sport.

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Autant dire qu'un peu d'humeur pince-sans-rire très britannique était donc le bienvenu.

(acu/afp)