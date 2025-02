«Konektis», le ballon de l'Euro féminin 2025 en Suisse. Image: www.imago-images.de

Le ballon de l'Euro en Suisse range au placard trois mythes

«Konektis» est le ballon officiel du Championnat d'Europe féminin de football, qui aura lieu cet été (2 au 27 juillet) dans notre pays. Il tord le cou à trois légendes urbaines.

Ralf Meile Suivez-moi

Inspiré par les paysages montagneux de la Suisse, «Konektis» est haut en couleur. Deux ans de développement ont été nécessaires pour mettre au point ce ballon d'environ 450 grammes, que les footballeuses utiliseront lors de l'Euro dans notre pays, cet été.

«Nous voulons toujours avoir la dernière technologie dans un nouveau ballon», explique Solène Störmann à watson. Elle est directrice Global Category pour les équipements de football chez Adidas et peut facilement disserter sur la disposition des éléments du ballon, ou encore sur les micro et macrostructures de la surface qui influencent ses propriétés aérodynamiques.

Solène Störmann avec «Konektis». Image: adidas

En jetant un regard à «Konektis», Solène Störmann lâche fièrement:

«C'est le ballon le plus précis que nous puissions proposer actuellement»

Le travail sur un nouveau ballon commence par le développement de prototypes sur ordinateur, qui sont ensuite testés dans le laboratoire de l'entreprise et par des universités partenaires. «Viennent ensuite les tests sur le terrain, au cours desquels les athlètes font part de leur point de vue. Ce feed-back est très important pour nous», détaille Störmann.

Adidas est depuis de nombreuses années l'équipementier officiel des Coupes du monde et Championnats d'Europe. On se souvient particulièrement de «Jabulani», utilisé lors du Mondial 2010 masculin en Afrique du Sud: il avait suscité de nombreuses critiques. Le reproche principal venait surtout des gardiens: selon eux, ce ballon flottait dans l'air et avait donc des trajectoires imprévisibles.



Cristiano Ronaldo s'amuse avec «Jabulani», avec lequel il a marqué un but lors du Mondial 2010. Image: imago-images.de

On peut ainsi légitimement se poser cette question: les ballons sont-ils conçus pour que davantage de buts soient marqués? Après tout, chaque spectateur préfère voir un 3-3 plutôt qu'un 0-0. Störmann balaie ce premier mythe d'un «non» de la tête. Elle ajoute:

«Pendant le développement, on veille par exemple à ce que la forme reste stable lors d'un tir. L'objectif est de développer un ballon qui permette des tirs précis»

«Konektis» testé sur le terrain. Image: www.imago-images.de

Pour y arriver, le comportement en vol du cuir est analysé en détail. «Le ballon doit fonctionner aussi bien pour les gardiens que pour les joueurs de champ. Aucun des deux ne doit être avantagé par le ballon», complète la cadre d'Adidas.

«Une question psychologique »

«Konektis» est, certes, le ballon de l'Euro féminin. Mais c'est le moment de casser le deuxième mythe: il n'a pas été conçu spécialement pour les femmes. En football, les ballons officiels sont utilisés indifféremment selon le genre. Solène Störmann souligne:

«Pour nous, il est important que les femmes et les hommes soient traités de manière identique»

Dans cette même idée, «Konektis» contiendra – pour la première fois dans un tournoi féminin – la Connected Ball Technology, déjà utilisée dans des compétitions masculines. En bref, il s'agit d'une puce dans le ballon qui doit permettre des décisions arbitrales plus rapides et plus précises.

Pour conclure, la spécialiste range un troisième mythe concernant les ballons de foot au placard: la manière dont on place le cuir lors d'un coup de pied arrêté, que ce soit sur la valve ou non, ne joue aucun rôle. «Il n'y a qu'une différence minime, le ballon doit fonctionner de la même manière de tous les côtés. La façon dont on le place est donc une question psychologique».

N'en déplaise aux tireurs qui ratent complètement leur coup: ils ont désormais une excuse en moins pour expliquer leur échec.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber