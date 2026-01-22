Un airbag pourrait bientôt être utilisé lors des grandes courses. Image: aerobag

Un nouvel accessoire fait le buzz dans le peloton

Une équipe de vélo a développé un outil de protection inédit pour ses coureurs. Il coûte 800 euros et pourrait bientôt être homologué en compétition.

Le développement du matériel et des méthodes d'entraînement ont rendu les cyclistes rapides comme jamais auparavant. La vitesse moyenne de course a augmenté, la nervosité également, si bien que les violentes chutes se multiplient: le nombre d’accidents dans le vélo a plus que doublé en six ans. Pour en limiter les conséquences, la Team Picnic PostNL a eu l'idée d'équiper ses coureurs d'un airbag.

Ce nouveau dispositif, développé par la société Aerobag, est entièrement intégré à la tenue du cycliste. Des tubes en TPU (polyuréthane thermoplastique) sont logés dans l'équipement. Lorsque la course se dispute normalement, ils demeurent plats et quasi invisibles; mais lors d’une chute, ils se déploient en une fraction de seconde grâce à une cartouche de CO2 présente dans le dos du coureur. En se gonflant, le dispositif crée aussitôt une structure protectrice autour des zones essentielles du corps: les hanches, le bassin, les côtes, le torse, la poitrine, la clavicule et le cou.

L'airbag peut être considéré comme un outil «intelligent» puisqu'il se déclenche lorsque l'algorithme, qui interprète les données de neuf capteurs de haute précision, repère une situation anormale pouvant indiquer un accident.

Stefan Küng y est favorable

Il est aussi décrit comme léger, peu encombrant et aérodynamique malgré une légère saillie dans le dos. Des atouts essentiels quand on sait que les meilleurs cyclistes du monde font la chasse aux moindres détails, ces fameux «gains marginaux» sacralisés en son temps par l'équipe Sky de Dave Brailsford.

Le nouvel airbag, qui coûte environ 800 euros, n'est pas encore autorisé en compétition. Le média Bikeradar précise toutefois que la société Aerobag serait déjà en pourparlers avec l’UCI pour pouvoir l’utiliser en course et qu'une autre formation majeure du WorldTour devrait prochainement annoncer, elle aussi, l’utilisation de ce système.

Interrogés par l'agence Keystone-SDA l'été dernier en marge du Tour de Suisse, plusieurs coureurs s'étaient montrés favorables à l'introduction d'un airbag dans leur sport. «Nous devrions examiner toutes les options, estimait ainsi Stefan Küng. Si l'airbag permettait d'éviter ne serait-ce qu'une fracture, l'investissement en vaudrait la peine.»

Utilisé dans d'autres sports

«Si cela permet d'améliorer notre sécurité, alors je ne suis pas contre», avait déclaré le champion de Suisse Mauro Schmid, estimant toutefois qu'«en été, par forte chaleur, cela compliquerait encore un peu plus l'effort.»

Ce sera au(x) fabricant(s) de trouver l'outil le mieux adapté à la pratique des coureurs cyclistes. Le monde du vélo devra pour sa part gommer les éventuelles réticences et faire évoluer les mentalités, comme il l'avait fait lors de l'introduction des freins à disque. «Au début, de nombreux professionnels étaient contre. Aujourd'hui, ils sont devenus la norme», rappelait Silvan Dillier en juin 2025, ajoutant que les innovations avaient toujours besoin d'un peu de temps entre l'idée initiale et la mise en place.

Les airbags sont déjà présents dans d'autres sports comme l'hippisme, la moto ou encore le ski alpin.