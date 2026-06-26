Ce joli coup se cache sous les aisselles du quatrième arbitre. Image: watson

Ce détail sur le maillot du 4e arbitre est un coup de génie

Pendant cette Coupe du monde, lors des changements de joueurs, un petit détail d'une marque devient très visible. On vous raconte ce joli coup marketing.

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En amont d'une Coupe du monde, les équipes marketing des sponsors enchaînent les meetings en sueur. Elles doivent rivaliser d'imagination pour attirer votre attention.

Et pendant que certains s'offrent des panneaux publicitaires géants à coups de millions, Rexona, elle, a trouvé beaucoup plus malin.

La marque de déodorant est partenaire officiel de la Fifa et apparaît sur les panneaux électroniques utilisés lors des remplacements de joueurs. Jusque-là, rien de très révolutionnaire.



Mais regardez maintenant le quatrième arbitre. Plus précisément... ses aisselles.

Le logo Rexona n'est pas placé au milieu de son polo, comme n'importe quel sponsor classique. Il est décalé sur les côtés, juste sous les bras. Résultat, à chaque fois que l'arbitre lève son panneau pour annoncer un changement ou le temps additionnel, le logo apparaît exactement... sous ses aisselles.

Sur les réseaux sociaux, les spécialistes du marketing comme les internautes saluent l'idée. Et on comprend pourquoi.

Le logo n'a pas pour but d'être vu en permanence, il n'apparaît que pendant deux ou trois secondes, mais exactement au moment où des millions de téléspectateurs regardent tous au même endroit.

La preuve que, parfois, la meilleure pub n'est pas la plus grande, mais la mieux placée. Point bonus pour l'audace si son emplacement se situe sous les aisselles.

Vidéo: watson