assez ensoleillé34°
DE | FR
burger
Sport
Football

Ce détail sur le maillot du 4e arbitre est un coup de génie

La pub la plus maligne est cachée... sous les aisselles Pendant cette Coupe du monde, lors des changements de joueurs, un petit détail de la part de la marque Rexona devient très visible. On vous raco ...
Ce joli coup se cache sous les aisselles du quatrième arbitre.Image: watson

Ce détail sur le maillot du 4e arbitre est un coup de génie

Pendant cette Coupe du monde, lors des changements de joueurs, un petit détail d'une marque devient très visible. On vous raconte ce joli coup marketing.
26.06.2026, 14:5926.06.2026, 14:59
Margaux Habert
Margaux Habert

En amont d'une Coupe du monde, les équipes marketing des sponsors enchaînent les meetings en sueur. Elles doivent rivaliser d'imagination pour attirer votre attention.

Et pendant que certains s'offrent des panneaux publicitaires géants à coups de millions, Rexona, elle, a trouvé beaucoup plus malin.

Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial

La marque de déodorant est partenaire officiel de la Fifa et apparaît sur les panneaux électroniques utilisés lors des remplacements de joueurs. Jusque-là, rien de très révolutionnaire.

Mais regardez maintenant le quatrième arbitre. Plus précisément... ses aisselles.

Le logo Rexona n'est pas placé au milieu de son polo, comme n'importe quel sponsor classique. Il est décalé sur les côtés, juste sous les bras. Résultat, à chaque fois que l'arbitre lève son panneau pour annoncer un changement ou le temps additionnel, le logo apparaît exactement... sous ses aisselles.

Sur les réseaux sociaux, les spécialistes du marketing comme les internautes saluent l'idée. Et on comprend pourquoi.

Voici combien rapportent ces «pauses fraîcheur»

Le logo n'a pas pour but d'être vu en permanence, il n'apparaît que pendant deux ou trois secondes, mais exactement au moment où des millions de téléspectateurs regardent tous au même endroit.

La preuve que, parfois, la meilleure pub n'est pas la plus grande, mais la mieux placée. Point bonus pour l'audace si son emplacement se situe sous les aisselles.

Plus d'articles WTF sur la Coupe du monde 2026:
Erling Haaland, le viking princesse qui affole internet
Erling Haaland, le viking princesse qui affole internet
de Margaux Habert
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
6
Au Mondial, cette sauce américaine rend fous les Européens
de Margaux Habert
Les Ecossais ont envahi Miami et c&#039;est un régal
Les Ecossais ont envahi Miami et c'est un régal
de Margaux Habert
Le Mondial 2026 a réveillé un trauma que je croyais oublié
Le Mondial 2026 a réveillé un trauma que je croyais oublié
de Margaux Habert
Vidéo: watson

La Coupe du monde 2026 en images:

1 / 32
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / andre penner
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Bosnie-Herzégovine connaît son adversaire en 16e de finale
Les hommes de Sergej Barbarez défieront les Etats-Unis, malgré la défaite du pays co-organisateur face à la Turquie jeudi. Dans l'autre rencontre du groupe, le Paraguay et l'Australie (0-0) n'ont pas su se départager jeudi.
Si les Etats-Unis, déjà assurés de remporter ce groupe D, et la Turquie, éliminée, n'avaient plus rien à jouer, la rencontre entre le Paraguay et l'Australie faisait office de «finale» pour la deuxième place. C'est finalement une rencontre sans rythme qu'ont proposé les deux équipes, se contentant de se partager les points.
L’article