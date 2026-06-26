Ce détail sur le maillot du 4e arbitre est un coup de génie
En amont d'une Coupe du monde, les équipes marketing des sponsors enchaînent les meetings en sueur. Elles doivent rivaliser d'imagination pour attirer votre attention.
Et pendant que certains s'offrent des panneaux publicitaires géants à coups de millions, Rexona, elle, a trouvé beaucoup plus malin.
La marque de déodorant est partenaire officiel de la Fifa et apparaît sur les panneaux électroniques utilisés lors des remplacements de joueurs. Jusque-là, rien de très révolutionnaire.
Mais regardez maintenant le quatrième arbitre. Plus précisément... ses aisselles.
. @rexonabr's marketing team deserves a raise. 😂— DiamondLe.sui🥼|💧 (@GBtradecoins) June 18, 2026
They literally put their logo right under the referees' armpits at the World Cup.
A deodorant brand owning the most sweat-related real estate on the pitch is next-level marketing. https://t.co/jPdnOT3cmh pic.twitter.com/bbtKUUEaZH
Creo que la publicidad de Rexona en la axilas del cuarto árbitro es lo más creativo que nos dio el mundial hasta ahora. Una clase de emplacement. pic.twitter.com/ht3mS6M7VR— Max (@shutupmax_) June 25, 2026
😎 Rexona ha sorprendido al Mundo entero con la Publicidad en las Axilas de los Árbitros, que solamente se ve cuando levantan los Brazos.— Negocios y Emprendimiento (@negociosyempren) June 19, 2026
🔥 La reconocida marca de Desodorantes ha implementado una especie de "Publicidad Subliminal" que No ha pasado para Nada desapercibida. pic.twitter.com/ZefrvZ12oc
Le logo Rexona n'est pas placé au milieu de son polo, comme n'importe quel sponsor classique. Il est décalé sur les côtés, juste sous les bras. Résultat, à chaque fois que l'arbitre lève son panneau pour annoncer un changement ou le temps additionnel, le logo apparaît exactement... sous ses aisselles.
Sur les réseaux sociaux, les spécialistes du marketing comme les internautes saluent l'idée. Et on comprend pourquoi.
Le logo n'a pas pour but d'être vu en permanence, il n'apparaît que pendant deux ou trois secondes, mais exactement au moment où des millions de téléspectateurs regardent tous au même endroit.
La preuve que, parfois, la meilleure pub n'est pas la plus grande, mais la mieux placée. Point bonus pour l'audace si son emplacement se situe sous les aisselles.