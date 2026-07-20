Il abandonne sa voiture dans le lac pour fêter la victoire espagnole

Un automobiliste espagnol a fini sa course dans le lac de Davos alors qu’il rejoignait des collègues pour célébrer le titre mondial de la Roja. Il a abandonné son véhicule, partiellement immergé et transportant des bières.

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Peu avant 07h00, la police cantonale des Grisons a été informée de la présence d'une voiture partiellement immergée dans le lac de Davos. Une patrouille dépêchée sur place a découvert la voiture, immobilisée sur la rive en pente recouverte de gravier.

police cantonale grisonne

La police a vite retrouvé le conducteur du véhicule, qui avait quitté les lieux: un Espagnol, qui comptait aller fêter la victoire de son pays à la Coupe du monde de football avec des collègues, sur une aire de barbecue, située non loin.

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Echec du déchargement de bière

L'enquête a révélé qu'il s'était rendu dans la zone en voiture après une heure du matin et avait prévu de décharger de la bière à l'aire de barbecue. Mais sa manœuvre a échoué et sa voiture a dérapé jusqu’à la rive du lac de Davos. Elle s’est partiellement enfoncée dans l’eau.

L'homme a réussi à quitter le véhicule et à appeler ses amis. Une tentative conjointe du groupe de supporters pour récupérer la voiture du malheureux a échoué. Chacun est ensuite rentré chez lui.

Lorsque la police a découvert le véhicule au petit matin, le conducteur n'était plus sur place. Un alcootest effectué sur ce dernier s’est révélé positif. Des échantillons de sang et d’urine lui ont été prélevés.

La police ne précise pas si les caisses de bière présentes dans la voiture ont pu être sauvées.

(ats/acu)