Ilyas Chouaref est un grand artisan de la saison solide, jusqu'à présent, du FC Sion. Image: KEYSTONE

La pépite de Super League a atterri à Sion grâce à un drôle de hasard

Ilyas Chouaref est le Valaisan le plus en vue ces dernières semaines. L'ailier gauche peut à nouveau jouer un rôle crucial ce mercredi soir à Bâle (20h15), en 8e de finale de Coupe de Suisse. Sa présence à Sion tient toutefois d'une drôle de coïncidence.

Ilyas Chouaref n'est pas connu pour ses excentricités. Pourtant, il était reconnaissable parmi tous les joueurs du FC Sion, lors des célébrations de la promotion en Super League le 20 mai dernier. Ce jour-là, sur l'esplanade devant le stade de Tourbillon, l'ailier gauche, cheveux encore mouillés de sa douche après la victoire décisive contre Schaffhouse, était le seul à oser s'afficher devant les centaines de fans dans le plus simple appareil. Avec, comme seul «vêtement», un linge autour de la taille.

Et ce n'est pas parce que le maillot du FC Sion est trop large pour ses épaules. Loin de là! Le Franco-Marocain (23 ans) a été un élément décisif la saison dernière, celle de la remontée, en disputant 35 matchs sur les 36 possibles. Son bilan? Six buts et onze passes décisives. Plus qu'honorable! Mais c'est cette saison, de retour en Super League, que le natif de Châteauroux explose.

A tel point qu'il est devenu indispensable à l'équipe valaisanne.

Ilyas Chouaref a déjà inscrit cinq buts cette saison en Super League. Image: KEYSTONE

Ses dribbles et sa vitesse font des ravages dans les défenses adverses. «Actuellement, c'est quasiment le seul joueur du FC Sion capable d'éliminer en un contre un, de casser les lignes à lui tout seul», observe Kevin Fickentscher, ex-coéquipier de Chouaref à Tourbillon lors de l'exercice 2022-2023. L'ancien gardien – retraité depuis cet été – voit un joueur sur un nuage ces dernières semaines:

«Il affronte, essaie des choses, tire. Ce sont des signes d'un attaquant en confiance»

Des prises de risques souvent gagnantes. Le numéro 7 de Tourbillon en est déjà à 5 buts et 2 assists (en 16 journées) cette saison. Surtout, il a été l'homme du match contre Lucerne (4-2) le 10 novembre. Ce jour-là, c'est en grande partie grâce à lui que les Sédunois ont retrouvé le chemin de la victoire, plus de trois mois après leur dernier succès en championnat.

Ilyas Chouaref, extrêmement remuant, a dynamité la défense des Alémaniques: il a inscrit deux buts et a été à l'origine d'un troisième, après un débordement et un centre dévié par un Lucernois dans ses propres filets.

Chouaref est un attaquant qui aime affronter en un contre un. Image: KEYSTONE

Dimanche à Winterthour (victoire 3-1), c'est à nouveau le Franco-Marocain qui a montré la voie à suivre aux Valaisans, en ouvrant le score. Et huit jours plus tôt à Lausanne, c'est encore lui qui était le Sédunois le plus en vue, malgré la défaite (0-1).

D'ailleurs, s'il avait concrétisé son occasion seul devant le but à la 35e minute, les visiteurs auraient sans doute pu ramener au moins un point. Mais voilà, après avoir éliminé le gardien adverse, Chouaref a trop tardé à pousser le ballon dans les filets. Conséquence: le capitaine lausannois, Nöe Dussenne, a pu revenir et tacler (très proprement) le Valaisan, expédiant la balle en corner.

Cette action est révélatrice des progrès que le natif de Châteauroux doit encore réaliser pour devenir le meilleur attaquant de Super League. «Pour moi, Dereck Kutesa (Servette) et Renato Steffen (Lugano), par exemple, sont encore un cran au-dessus», tranche Kevin Fickentscher.

«Pour atteindre leur niveau, Ilyas doit encore gagner en efficacité. Devenir plus saignant sur les finitions, que ce soient les buts ou les passes décisives. Ça lui arrive encore de vouloir faire le crochet de trop.» Kevin Fickentscher

Des claquettes , un téléphone et le frangin

Mais à en croire le directeur sportif du FC Sion, Barthélémy Constantin, Chouaref a l'état d'esprit idéal pour franchir ce pallier:

«Il est très à l'écoute et travaille beaucoup. Et humainement, c'est un super garçon, très attachant, chaleureux et doté d'humour»

Chouaref portant le trophée de champion de Challenge League, le 20 mai, avec Barthélémy Constantin à sa gauche. Image: KEYSTONE

Kevin Fickentscher garde, lui aussi, le souvenir d'un coéquipier agréable. «C'est quelqu'un d'assez discret, dans le bon sens du terme, qui ne crée pas de vague dans le vestiaire». Un signe distinctif? «Il vient presque tout le temps à l'entraînement en claquettes, même quand il fait très froid». Avec des chaussettes, quand même? «Non, pieds nus!»

L'ailier gauche de Tourbillon emporte aussi tout le temps avec lui un autre objet. «Dès qu'il le pouvait, Ilyas était souvent sur son téléphone, dans les vestiaires ou pendant les déplacements», se souvient l'ex-gardien sédunois. «C'était pour garder un contact étroit avec sa famille, en France, dont il est très proche».

Ilyas Chouaref et sa maman, ce fameux 20 mai 2024. image: instagram

D'ailleurs, son frère Hamza Sakhi, également footballeur professionnel, aurait aussi pu débarquer sur les bords du Rhône. «En fait, au départ, on pistait Hamza», rembobine Barthélémy Constantin.

«Il jouait alors à Auxerre et nous intéressait. Mais l'accord ne s'est jamais fait et on a alors découvert son frère, Ilyas» Barthélémy Constantin

Un drôle de hasard qui pousse «Barth» et la cellule scouting du FC Sion à faire quelques voyages à Châteauroux (alors en troisième division) pour scruter la pépite. Ses qualités sautent aux yeux du directeur sportif, qui parvient à l'enrôler en été 2022.

Les bienfaits de la Challenge League

Mais l'exercice 2022/2023 est très compliqué pour les Sédunois. Aux frasques de Mario Balotelli s'ensuit une mortifiante relégation. Si Chouaref laisse déjà deviner son talent, il reste muet (un but en 32 matchs).

«La saison suivante en Challenge League lui a fait du bien. Il a mûri et pris confiance grâce à ses bonnes statistiques», analyse Barthélémy Constantin. Kevin Fickentscher est du même avis:

«En deuxième division, Sion était dominant et avait souvent le ballon. Une situation idéale pour un footballeur comme Ilyas, très joueur, qui a pu prendre ses marques. Le nouvel entraîneur, Didier Tholot, lui a certainement aussi donné de l'aplomb.»

Les aptitudes techniques du Franco-Marocain rappellent un illustre pensionnaire de Tourbillon: Carlitos.

Passé par Sion en 2006-2007 puis de 2014 à 2019, le Portugais régalait les spectateurs, sur son flanc gauche, et faisait souvent le bonheur de son équipe au totomat.

Carlitos, l'un des plus beaux artistes que le foot suisse a connus. Image: KEYSTONE

Comme ce 7 juin 2015 au Parc Saint-Jacques, où il avait été le grand artisan du 13e (et pour l'instant dernier) sacre sédunois en Coupe de Suisse. Dans cette finale, le Lisboète avait roulé sur le FC Bâle (3-0), avec un but et deux passes décisives.

Tout le Valais espère qu'Ilyas Chouaref s'en inspirera ce mercredi soir, en 8e de finale de cette même compétition. Mais en cas de qualification pour les quarts, on déconseille au numéro 7 sédunois de célébrer en claquettes et avec seulement un linge autour de la taille: les prévisions météo annoncent 0°C dans la cité rhénane.