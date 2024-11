Vidéo: extern / rest/RTS

Le capitaine du Lausanne-Sport a «volé un but» au FC Sion

Noë Dussenne a réalisé un superbe sauvetage samedi soir, empêchant l'attaquant du FC Sion, Ilyas Chouaref, d'ouvrir le score.

Plus de «Sport»

Une fois n'est pas coutume: le plus beau geste de la première mi-temps entre le Lausanne-Sport et le FC Sion, samedi en Super League à la Tuilière, est défensif. Il est l'œuvre du capitaine lausannois, Noë Dussenne. Le Belge a littéralement volé un but tout fait au FC Sion. On rembobine.

On joue la 35e minute. Le défenseur du LS Karim Sow effectue une mauvaise passe en retrait – trop courte – de la tête à son gardien, Karlo Letica. L'attaquant du FC Sion, Ilyas Chouaref, en profite pour chiper le ballon et s'en va dribbler (avec succès) le portier lausannois.

Il se retrouve alors devant le but vide et n'a plus qu'à pousser le cuir dans les filets.

Mais le Sédunois fait une petite touche de balle en trop, ce qui permet à Noë Dussenne – qui a eu le mérite de poursuivre l'action – de revenir sur le Valaisan, de tacler et d'envoyer le ballon en corner. Chouaref a beau se rouler au sol, l'intervention très propre du capitaine vaudois était parfaitement licite. Et elle a donc permis à son équipe de ne pas encaisser l'ouverture du score.

L'incroyable sauvetage en vidéo 📺 Vidéo: extern / rest/RTS

Noë Dussenne, qui a fêté son geste salvateur comme s'il avait marqué un goal, le poing levé, a commenté son sauvetage miraculeux, à la pause, au micro de la RTS:

«Oui, il fait du bien. L'attaquant est tout seul devant le gardien, il le dribble et il attend. Tant mieux pour moi, car j'arrive à mettre un tacle. Oui, ce sauvetage, c'est comme marquer un goal!»

Le geste de Dussenne sera à ajouter à cette liste👇 Ces dix joueurs ont sauvé leur équipe

A la mi-temps, le score entre le LS et le FC Sion était toujours de 0-0. Pour rappel, Lausanne est 7e et Sion 8e. Si les Valaisans l'emportent ce samedi soir, ils reviendront à hauteur des Vaudois avec 20 points.