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Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 05: General view during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Brazil and Norway at New York New Jersey Stadium on July 05, 2026 in East Rutherford, New J ...
Le MetLife Stadium, situé aux portes de New York, accueillera un show inspiré de celui du Super Bowl dimanche.Getty Images North America

Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial

La pause à la mi-temps de la finale devrait dépasser les 15 minutes réglementaires. Une situation inhabituelle à laquelle les deux équipes devront s’adapter.
15.07.2026, 09:4815.07.2026, 09:48

Marc Cucurella sait déjà ce que signifie une longue pause à la mi-temps aux États-Unis. L’été dernier, le latéral espagnol avait disputé avec Chelsea la finale de la Coupe du monde des clubs, remportée 3-0 par les Londoniens face au Paris Saint-Germain. En raison d’un spectacle, l’interruption avait alors duré 24 minutes.

Dimanche, lors de la finale de la Coupe du monde, dont le coup d’envoi sera donné à 21 heures, Cucurella et les autres finalistes (la Roja défiera le vainqueur du duel entre l'Argentine et l'Angleterre) devront eux aussi patienter avant de reprendre le jeu. Plusieurs médias rapportent en effet que la FIFA pourrait prolonger la mi-temps. Le règlement prévoit pourtant une interruption maximale de 15 minutes. Selon la BBC, celle-ci pourrait toutefois durer entre 20 et 25 minutes.

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D’après The Athletic, la FIFA souhaite limiter le spectacle à 20 minutes. Le Telegraph estime de son côté que la pause pourrait même se prolonger jusqu’à une demi-heure. Sollicitée par ces médias, la FIFA n’a pas souhaité réagir.

Officiellement, la prestation doit durer onze minutes. «Avec le montage et le démontage de la scène, le spectacle de la mi-temps ne dépassera pas 15 minutes», avait assuré le producteur en chef Hugh Evans à la chaîne allemande ARD. Une version désormais contredite par plusieurs sources proches du dossier.

Le MetLife Stadium, situé dans le New Jersey, aux portes de New York, accueillera un show inspiré de celui du Super Bowl. Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel ainsi que le PS22 Chorus, une chorale d’écoliers, doivent notamment se produire.

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Les festivités commenceront bien avant le coup d’envoi. Une cérémonie de clôture est prévue 90 minutes avant le début du match. Robbie Williams, Laura Pausini et Nicole Scherzinger monteront notamment sur scène. Des acteurs, comme Tom Cruise, et des influenceurs, à l’image d’IShowSpeed, participeront également au spectacle.

Enfin, bien que la sélection américaine ait été éliminée en huitièmes de finale, Jennifer Hudson interprétera l’hymne national des États-Unis, «The Star-Spangled Banner». (jcz/ram)

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