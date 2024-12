Vidéo: twitter

Cet ex-joueur du FC Sion a complètement craqué

Matheus Cunha, brillant pensionnaire de Tourbillon lors de la saison 2017-2018, s'est fait remarquer ce week-end en Premier League anglaise. Mais pas pour une bonne raison.

Matheus Cunha n'est resté qu'une seule saison dans le championnat suisse, mais il y a marqué les esprits. Lors de l'exercice 2017/18 disputé avec le FC Sion, il a brillé en claquant dix goals et huit passes décisives, en 29 matchs.

Des performances qui avaient permis aux Sédunois de sauver leur place en Super League et à Cunha de se faire une très belle vitrine. Un an après son arrivée à Tourbillon, l'avant-centre brésilien (alors âgé de seulement 19 ans) était transféré à Leipzig, en Bundesliga, pour 15 millions d'euros. Encore aujourd'hui, il est le transfert le plus lucratif de l'histoire du FC Sion. Et de très loin devant son dauphin, Edimilson Fernandes, cédé à West Ham en 2016 pour 6,4 million d'euros.

Depuis, le Sud-Américain a empilé onze sélections avec le Brésil et a porté les maillots successivement de Leipzig, Hertha Berlin, Atlético Madrid et Wolverhampton. C'est avec les Wolves ce week-end qu'il a défrayé la chronique, mais hélas, cette fois, pas pour une bonne raison.

Au terme de la défaite à domicile contre Ipswich (1-2) samedi, Matheus Cunha s'est fait l'auteur de gestes violents sur un membre du staff des visiteurs.

Après avoir asséné un coup de coude à ce dernier, derrière la tête, il lui a mis la main au visage et lui a arraché ses lunettes.

Celles-ci sont tombées sur la pelouse, laissant son propriétaire sans réaction.

Il a fallu l'intervention de pas moins de sept personnes, y compris du personnel de sécurité, pour séparer l'attaquant brésilien de son adversaire.

C'est sans doute le scénario du match qui a mis les nerfs des protagonistes à rude épreuve. Alors que Matheus Cunha avait égalisé pour Wolverhampton à la 72e minute, Ipswich a inscrit le but victorieux au bout des arrêts de jeu (94e).

Un succès qui a permis au club soutenu et financé par Ed Sheeran – 18e de Premier League et pour l'instant premier relégable – de passer devant Wolverhampton, avec trois points d'avance. Les Wolves, 19e et avant-derniers, ne comptent que 9 unités en seize journées.

Et ils pourraient, en plus, être privés de leur meilleur buteur, Matheus Cunha. Si l'ex-Sédunois a arraché les binocles de sa victime, ce n'est pas parce qu'il a besoin d'en porter pour mieux voir la cage adverse: cette saison, il a déjà planté huit goals en seize matchs de Premier League. Mais comme le mentionne le site footboom1.com, «la Football Association (FA) pourrait prendre des mesures disciplinaires à son encontre».

L'absence de sa star – pas sanctionnée sur le moment, samedi – pour quelques matchs pourrait donc coûter cher à Wolverhampton, qui accuse cinq points de retard sur le premier non-relégable, Leicester.