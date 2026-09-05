L'attaquant sédunois Winsley Boteli a inscrit un doublé jeudi soir à Bâle. image: Keystone

Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette

Déchaîné en ce début de saison, l’attaquant sédunois Winsley Boteli est sur des bases qui pourraient lui permettre de titiller un vieux record appartenant à la maison grenat, le rival du FC Sion chez qui il a été formé.

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Winsley Boteli a encore frappé, dans un registre qu’il affectionne décidément: le climatiseur.

Après avoir inscrit le but de la victoire à Zurich l’an passé, arraché le match nul à Genève en début d’année et permis à Sion de mener à Amsterdam en août, Boteli a renversé à lui seul le FC Bâle, jeudi au Parc Saint-Jacques, avec un doublé dans le dernier quart d’heure alors que son équipe était menée 1-0. C’est ce que l’on appelle glacer tout un stade.

La reprise puissante de Winsley Boteli qui a donné la victoire à Sion au Joggeli. image: Keystone

A la poursuite de Kielholz

Ses deux buts lors de la victoire 2-1 des Sédunois sur les Rhénans portent son total à cinq en cinq parties de championnat et le placent en tête du classement des buteurs de Super League, à égalité avec Samuel Essende (YB), qui compte toutefois un match de plus, la rencontre Sion-Grasshopper ayant été déplacée.

Si l’avant-centre genevois du FC Sion parvient à maintenir une moyenne d’un but par match tout au long de la saison, soit un objectif ô combien ambitieux, il terminera l’exercice avec un total qui le conduira près du record de Leopold Kielholz qui, en 1933/1934, lors de la première édition du championnat sous l’égide de la Ligue nationale, avait fait trembler les filets à 40 reprises pour Servette. Cette performance est d’autant plus remarquable que ce premier tableau sans système de poules ne comptait que 30 matchs.

Depuis, quelques attaquants se sont approchés de cette marque indétrônable, le plus proche étant un autre joueur genevois: John Eriksen (36 buts en 1987/1988). Suivent André Abegglen (GC) en 1933/1934, Branislav Vukosavljevic (GC) en 1955/1956 et Peter Risi (FCZ) en 1975/1976, tous trois avec 33 réalisations.

John Eriksen lors d'une rencontre face à YB. Image: getty

Au 21e siècle, les buteurs à 30 unités ou plus sur une seule saison sont encore plus rares. Il faut aller les chercher du côté de Berne, avec les 32 buts de Jean-Pierre Nsame en 2019/2020, deux de plus que Seydou Doumbia en 2009/2010. Nsame détient ainsi le meilleur total de l’ère de la Super League.

Des raisons d'y croire

Winsley Boteli pourrait donc, s’il poursuit sur sa lancée, établir un nouveau record moderne, voire mieux, d’autant que le récent passage à 38 journées lui offre un avantage indéniable.

Sa puissance, sa vitesse, sa qualité technique et sa lecture du jeu sont aussi de terribles atouts, tout comme sa précision et sa capacité à faire mouche à la moindre occasion. Un réalisme que son coach Didier Tholot vantait déjà la saison dernière, lorsque son poulain saisissait sa chance en sortie de banc.

L'attaquant semble également avoir la régularité nécessaire pour flirter avec les records. Alors que Samuel Essende a débuté la saison par deux doublés, avant de marquer le pas, Boteli, lui, n’a connu que trois rencontres sans faire trembler les filets: Yverdon en amical, Lucerne, face à qui il a délivré une passe décisive, et l’Ajax, contre qui il a trouvé le poteau. Autrement dit, il a déjà marqué au cours de 12 parties, alors que nous ne sommes qu’au début du mois de septembre.

Ses cinq buts en cinq matchs de championnat sont aussi survenus alors que Sion, 4e, a déjà affronté les quatre équipes les plus redoutables de ce début de saison: Lugano (1er), YB (2e), Bâle (3e) et Lucerne (5e). L’avant-centre, qui a démontré avec son doublé au Joggeli et son triplé à la Johan Cruyff Arena qu’il était capable d’enchaîner les buts dans un même match, pourrait donc à l'avenir soigner encore davantage ses statistiques personnelles face à des équipes plus modestes, à l’image de Jean-Pierre Nsame, qui collectionnait les réussites face aux formations de deuxième partie de tableau.

Dans le même ordre d’idée, si Sion venait à manquer de peu le premier wagon en vue de l’ultime phase du championnat, ce qui constituerait une déception en Valais, il aurait, là encore, tout le loisir de faire grimper son compteur.

Aucune marge d’erreur

Mais pour achever la saison avec un bilan héroïque, à une époque où les défenses sont toujours plus difficiles à manœuvrer, il lui faudra éviter les baisses de régime, esquiver les blessures et ne pas tomber dans la facilité, Didier Tholot lui ayant souvent reproché ce dernier point.

Le joueur devra aussi rester en Super League cet hiver. Si Winsley Boteli a brutalement rappelé jeudi aux supporters bâlois qu’il allait poursuivre un certain temps son aventure avec Sion, les principaux championnats ayant désormais clôturé leur mercato, la question de son avenir reviendra inévitablement sur la table dans quelques mois. Le club valaisan aurait alors tout intérêt à le conserver, le marché hivernal offrant rarement l’opportunité de dénicher un successeur.

Pour Boteli, terminer son aventure en Super League avec le titre honorifique de meilleur buteur aurait en tout cas tout d’une belle sortie. Surtout si, dans le même temps, il venait à tutoyer les sommets au bilan comptable. Imaginez: un Genevois, adoubé la saison dernière par le peuple valaisan après son égalisation à la dernière seconde contre Servette, son club formateur avec lequel il n’a jamais évolué chez les professionnels, sur le départ au terme d’une superbe saison et après avoir dépoussiéré les anciennes marques de la ligue jusque-là propriété des Grenat.

En Valais, l’histoire serait belle. Le rival du bout du lac ne pourrait pas en dire autant, surtout au regard des faibles montants perçus au titre du mécanisme de solidarité lors de la vente record de Winsley Boteli par le FC Sion.