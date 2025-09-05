averses modérées14°
DE | FR
burger
Sport
Football

Eliminatoires du Mondial: Une tâche difficile attend la Nati

Une tâche très difficile attend la Nati
Granit Xhaka et ses coéquipiers iront-ils aux Etats-Unis?Image: KEYSTONE

Une tâche très difficile attend la Nati

L'équipe de Suisse entame enfin les qualifications pour la Coupe du monde 2026, avec l'objectif de participer à une sixième phase finale consécutive. Mais la mission s’annonce loin d’être simple. Tour d’horizon des adversaire et d’un format un peu particulier.
05.09.2025, 05:3405.09.2025, 05:34
Michael Lehmann
Plus de «Sport»

A quoi ressemble le groupe de la Suisse?

Avec seulement quatre équipes, le groupe est plus petit que lors des qualifications précédentes. Il y a moins de matchs, et les erreurs feront d'autant plus mal. La Suisse affronte la Suède, la Slovénie et le Kosovo. En tant qu'équipe du pot 1, elle est sur le papier la favorite.

Mais un coup d'œil sur le déroulement de la dernière Ligue des Nations montre à quel point ce groupe B est équilibré. Après la relégation de la Nati et la promotion du Kosovo et de la Suède, les quatre équipes de cette poule joueront l'année prochaine au deuxième niveau.

Qui est le plus grand concurrent de la Suisse?

La Suède dispose de plusieurs joueurs qui ont changé de club pour des sommes importantes lors du mercato estival. Viktor Gyökeres est parti à Arsenal contre 66 millions d'euros, Anthony Elanga à Newcastle United contre 62 millions d'euros, et Alexander Isak est devenu le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League, avec un montant de 145 millions d’euros payé par Liverpool.

epa09103713 Alexander Isak of Sweden celebrates after scoring the team&#039;s second goal during the FIFA World Cup 2022 qualifying soccer match between Kosovo and Sweden in Pristina, Kosovo, 28 March ...
La Nati peut craindre Alexander Isak.image: Keystone

Comment évaluer les autres équipes?

En Slovénie, le nom de Benjamin Sesko se détache, lui aussi l'un des transferts les plus chers de l'été avec son départ à Manchester United (environ 77 millions d'euros). Les Slovènes disposent d'une défense extrêmement solide, comme le montre le championnat d'Europe 2024: après trois nuls dans un groupe comprenant aussi le Danemark, la Serbie et l'Angleterre, la Slovénie n'a échoué qu'aux tirs au but contre le Portugal en 8es de finale.

Enfin, la Suisse a elle-même expérimenté à trois reprises dans un passé récent à quel point le Kosovo est un adversaire désagréable: après le match nul lors d'une rencontre de préparation en 2022, les deux duels livrés dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024 se sont également soldés par des partages.

Ardon Jashari est victime d'une malédiction avec la Nati

Quel est le calendrier?

Six matchs auront lieu en 74 jours: deux en septembre, deux en octobre et deux en novembre. La Suisse commencera par les parties à domicile contre le Kosovo et la Slovénie, suivies en octobre par les déplacements en Suède et en Slovénie. En novembre, l'épreuve de force pourrait avoir lieu avec le match à domicile contre la Suède, avant de clore la phase de groupes avec le difficile déplacement au Kosovo.

Combien d'équipes européennes se qualifient-elles?

Lors de la Coupe du monde 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, 48 équipes seront de la partie, au lieu de 32 jusqu'ici. L'Europe a obtenu 16 places, soit 3 tickets supplémentaires. Parmi les 54 équipes de l'UEFA (la Russie est toujours exclue en raison de la guerre en Ukraine), les douze vainqueurs de groupe se qualifieront directement, et quatre autres par le biais de barrages.

Breel Embolo: «Je n’ai jamais proféré de menaces»

Comment fonctionne les barrages?

Les douze deuxièmes de groupe et les quatre équipes qui se qualifieront via le classement de la Ligue des Nations seront répartis en quatre groupes, avec pour chacun des demi-finales puis une finale dont le vainqueur décrochera son ticket. Les demi-finales se dérouleront le 26 mars, les finales cinq jours plus tard. Au moment du tirage au sort des groupes, le 5 décembre, tous les participants européens ne seront donc pas encore connus.

La Suisse peut-elle se qualifier en terminant 3e ou 4e de son groupe?

En théorie oui, mais seulement avec de la chance. Quatre équipes qui n'occuperont ni la première ni la deuxième place de leur groupe parviendront à se qualifier pour les barrages en se basant sur le classement de la Ligue des nations. Or, dans ce classement, la Suisse se trouve loin derrière (25e) après sa campagne ratée de l'automne dernier. Des équipes comme la Macédoine du Nord, l'Irlande du Nord, la Moldavie et Saint-Marin (en tant que vainqueurs de groupe des Ligues C et D) pourraient notamment passer avant la Suisse.

Plus d'articles sur le sport
Akanji: «Ce que m'a dit Guardiola n'était pas facile à entendre»
Akanji: «Ce que m'a dit Guardiola n'était pas facile à entendre»
de Sebastian Wendel
Un génie du foot vient jouer en Suisse
Un génie du foot vient jouer en Suisse
de Daniel Wyrsch
Une course très originale réunira les stars du peloton
Une course très originale réunira les stars du peloton
de Romuald Cachod
Patrick Fischer: «Quand la Suisse convoque, on répond présent»
Patrick Fischer: «Quand la Suisse convoque, on répond présent»
de Klaus Zaugg
Imbroglio au meeting international de Zurich
Imbroglio au meeting international de Zurich
de Romuald Cachod
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
de Ralf Meile
Le défi ultime de Mourinho
Le défi ultime de Mourinho
de Julien Caloz
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
de Etienne Wuillemin
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
2
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
de Valentine GRAVELEAU
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
de Emil Rohrbach
Thèmes
Gorges du Seyon dans le canton de Neuchâtel
1 / 5
Gorges du Seyon dans le canton de Neuchâtel

Les Gorges du Seyon relient la Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.
source: googlemap
partager sur Facebookpartager sur X
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
2
L'abolition de la valeur locative rapporterait gros à deux cantons romands
3
Les voisins d'Europa-Park dénoncent «une tendance inquiétante»
Le Népal a trouvé un moyen révolutionnaire pour nettoyer l'Everest
Ses pentes sont si souillées qu'elles sont parfois décrites comme la plus haute décharge du monde: pour nettoyer les tonnes de déchets abandonnées chaque année sur l'Everest, alpinistes et guides sont désormais équipés de deux drones.
Canettes, bonbonnes d'oxygène vides, bouteilles plastiques et matériel d'alpinisme jonchent les voies menant au «toit du monde», dont le sommet qui culmine à 8849m d'altitude suscite la convoitise de toujours plus de grimpeurs. Pilotés depuis le camp 1 (6065m), deux drones gros porteurs ont été mis à contribution lors de la dernière saison d'ascension (avril-juin) pour participer à la collecte des détritus laissés sur place. Ils ont récupéré près de 300 kg de déchets.
L’article