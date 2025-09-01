Jashari compte seulement 4 sélections avec la Suisse (aucun but). Keystone

Ardon Jashari est victime d'une malédiction avec la Nati

Malgré son talent incontesté, la star de Milan peine encore à s’imposer en équipe nationale. Un échec dû à la fois à des raisons personnelles et extérieures.

sebastian wendel

Après mûre réflexion, Leon Avdullahu a récemment choisi de représenter le Kosovo. Pour Ardon Jashari, en revanche, la décision était prise dès l’adolescence:

«Je suis né et j’ai grandi ici. Porter le maillot suisse est une affaire de cœur»

Comme beaucoup de jeunes talents formés en Suisse, Jashari a été approché par les pays d’origine de ses parents – le Kosovo, la Macédoine du Nord et l’Albanie. Mais lorsque Murat Yakin l’appelle en novembre 2022 pour intégrer l’équipe suisse au Mondial de Qatar, après son éclatante percée en Super League, le milieu lucernois dit immédiatement oui.

Le début d'une série noire

À ses débuts, tout semblait écrit: Ardon Jashari, pépite promise à un rôle majeur, devait rapidement s’imposer en équipe nationale. Mais près de trois ans plus tard, le constat est amer: sa relation avec la Nati ressemble davantage à une succession de coups du sort qu’à une histoire d’amour. Dernier épisode en date: alors que Murat Yakin l’inscrit dans sa première liste pour les éliminatoires du Mondial et lui promet du temps de jeu, le milieu de terrain se fracture la jambe à l’entraînement avec son nouveau club, l’AC Milan.

Jashari en amical face aux USA en juin dernier. Keystone

Cette série noire avait commencé dès le Mondial au Qatar. Face au Portugal en huitième de finale (1-6), Jashari dispute ses premières minutes. Mais l’image qui reste est tout autre – et indépendante de sa volonté. Après la rencontre contre la Serbie, Granit Xhaka avait enfilé son maillot pour rendre hommage au combattant kosovar Adem Jashari.

Image: KEYSTONE

Une initiative symbolique qui entraîne malgré lui le jeune international suisse dans une polémique.



En 2023, Murat Yakin choisit de s’appuyer sur d’autres joueurs en équipe nationale. Mais Ardon Jashari continue de faire parler de lui. D’abord en tentant en vain de forcer un transfert du FC Lucerne au FC Bâle à l’été, puis en refusant en novembre une convocation avec l’équipe de Suisse M21.

Jashari a été capitaine du FC Lucerne. Keystone

Un geste qui avait irrité la direction de l’ASF, mais qui n’a pas empêché le milieu de terrain d’être appelé six mois plus tard pour l’Euro 2024, porté par ses performances en club. En Allemagne, pourtant, il reste l’un des rares joueurs de champ à ne pas avoir disputé la moindre minute, une frustration certaine pour un joueur réputé fier et débordant de confiance.

Une situation intrigante

À l’automne, lors de la Ligue des nations, il n’est d’abord pas retenu. Murat Yakin lui réserve finalement une chance lors du dernier match en Espagne, mais Jashari doit déclarer forfait avant même le voyage à Tenerife, en raison d’une maladie.



En mars 2025, la situation intrigue: officiellement blessé, Ardon Jashari renonce aux matches amicaux face à l’Irlande du Nord et au Luxembourg, avant de réapparaître quelques jours plus tard sous le maillot de Bruges. «Tout est réglé, tout a été discuté», assure Murat Yakin, mais le doute persiste.

En juin, lors de la tournée américaine, le milieu de terrain se distingue enfin, formant un duo brillant avec Granit Xhaka. À 23 ans, il semble avoir trouvé sa place en équipe nationale. Mais jeudi dernier, le sort s’est acharné à nouveau avec cette blessure contractée lors d'un entraînement avec le Milan AC. Pour briser cette série noire, Jashari devra probablement attendre l’année prochaine.

