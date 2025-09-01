assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
Sport
Football

Ardon Jashari est victime d'une malédiction avec la Nati

Switzerland&#039;s soccer player Ardon Jashari speaks during a press conference of the Swiss national soccer team, in Salt Lake City, Utah, United States of America, Wednesday, June 4, 2025. The socce ...
Jashari compte seulement 4 sélections avec la Suisse (aucun but). Keystone

Ardon Jashari est victime d'une malédiction avec la Nati

Malgré son talent incontesté, la star de Milan peine encore à s’imposer en équipe nationale. Un échec dû à la fois à des raisons personnelles et extérieures.
01.09.2025, 05:3601.09.2025, 05:36
sebastian wendel
Plus de «Sport»

Après mûre réflexion, Leon Avdullahu a récemment choisi de représenter le Kosovo. Pour Ardon Jashari, en revanche, la décision était prise dès l’adolescence:

«Je suis né et j’ai grandi ici. Porter le maillot suisse est une affaire de cœur»

Comme beaucoup de jeunes talents formés en Suisse, Jashari a été approché par les pays d’origine de ses parents – le Kosovo, la Macédoine du Nord et l’Albanie. Mais lorsque Murat Yakin l’appelle en novembre 2022 pour intégrer l’équipe suisse au Mondial de Qatar, après son éclatante percée en Super League, le milieu lucernois dit immédiatement oui.

Le début d'une série noire

À ses débuts, tout semblait écrit: Ardon Jashari, pépite promise à un rôle majeur, devait rapidement s’imposer en équipe nationale. Mais près de trois ans plus tard, le constat est amer: sa relation avec la Nati ressemble davantage à une succession de coups du sort qu’à une histoire d’amour. Dernier épisode en date: alors que Murat Yakin l’inscrit dans sa première liste pour les éliminatoires du Mondial et lui promet du temps de jeu, le milieu de terrain se fracture la jambe à l’entraînement avec son nouveau club, l’AC Milan.

USA&#039;s Sebastian Berhalter, left, fights for the ball with Switzerland&#039;s Ardon Jashari, right, during a Friendly soccer match between USA and Switzerland at the Geodis Park stadium, in Nashvi ...
Jashari en amical face aux USA en juin dernier.Keystone

Cette série noire avait commencé dès le Mondial au Qatar. Face au Portugal en huitième de finale (1-6), Jashari dispute ses premières minutes. Mais l’image qui reste est tout autre – et indépendante de sa volonté. Après la rencontre contre la Serbie, Granit Xhaka avait enfilé son maillot pour rendre hommage au combattant kosovar Adem Jashari.

Switzerland&#039;s midfielder Granit Xhaka celebrates the victory and the qualification with the shirt of Switzerland&#039;s midfielder Ardon Jashari after the FIFA World Cup Qatar 2022 group G soccer ...
Image: KEYSTONE

Une initiative symbolique qui entraîne malgré lui le jeune international suisse dans une polémique.

En 2023, Murat Yakin choisit de s’appuyer sur d’autres joueurs en équipe nationale. Mais Ardon Jashari continue de faire parler de lui. D’abord en tentant en vain de forcer un transfert du FC Lucerne au FC Bâle à l’été, puis en refusant en novembre une convocation avec l’équipe de Suisse M21.

Der Spieler des FC Luzern, Ardon Jashari vor dem Super League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und dem Servette FC vom Sonntag, 17. Maerz 2024 in Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Jashari a été capitaine du FC Lucerne.Keystone

Un geste qui avait irrité la direction de l’ASF, mais qui n’a pas empêché le milieu de terrain d’être appelé six mois plus tard pour l’Euro 2024, porté par ses performances en club. En Allemagne, pourtant, il reste l’un des rares joueurs de champ à ne pas avoir disputé la moindre minute, une frustration certaine pour un joueur réputé fier et débordant de confiance.

Une situation intrigante

À l’automne, lors de la Ligue des nations, il n’est d’abord pas retenu. Murat Yakin lui réserve finalement une chance lors du dernier match en Espagne, mais Jashari doit déclarer forfait avant même le voyage à Tenerife, en raison d’une maladie.

En mars 2025, la situation intrigue: officiellement blessé, Ardon Jashari renonce aux matches amicaux face à l’Irlande du Nord et au Luxembourg, avant de réapparaître quelques jours plus tard sous le maillot de Bruges. «Tout est réglé, tout a été discuté», assure Murat Yakin, mais le doute persiste.

En juin, lors de la tournée américaine, le milieu de terrain se distingue enfin, formant un duo brillant avec Granit Xhaka. À 23 ans, il semble avoir trouvé sa place en équipe nationale. Mais jeudi dernier, le sort s’est acharné à nouveau avec cette blessure contractée lors d'un entraînement avec le Milan AC. Pour briser cette série noire, Jashari devra probablement attendre l’année prochaine.

Plus d'articles sur le sport
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
de Ralf Meile
Le défi ultime de Mourinho
Le défi ultime de Mourinho
de Julien Caloz
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
de Etienne Wuillemin
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
2
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
de Valentine GRAVELEAU
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
de Emil Rohrbach
Thèmes
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride
1 / 12
Alligator Alcatraz, la nouvelle prison hardcore de Trump en Floride

Donald Trump a inauguré ce nouveau centre de détention pour migrants sans papiers le 1er juillet, en présence du gouverneur de Floride Ron DeSantis.
source: reuters / evelyn hockstein
partager sur Facebookpartager sur X
Notre avis sur le dernier album de Sabrina Carpenter
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Les sponsors de Sauber sont dans la tourmente
Sommée de retirer le casino Stake de son nom pour le GP des Pays-Bas, couru dimanche, l’écurie helvétique Sauber intégrera la plateforme Kick dans son appellation, malgré les critiques qui la visent depuis une semaine.
Sauber ne se présentera pas au Grand Prix des Pays-Bas (dimanche, 15h) sous son nom commercial habituel: Stake F1 Team, en référence au puissant casino en ligne établi à Curaçao. Cette appellation avait pourtant été utilisée l’an passé, lorsque le cirque de la Formule 1 avait fait étape à Zandvoort.
L’article