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Un membre du staff argentin a dérapé

Une scène passé inaperçue révèle que l'entraîneur adjointe de l'Albiceleste a agressé Dani Olmo juste après la victoire de l'Espagne à la Coupe du monde.

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Lionel Messi et Lionel Scaloni ont fondu en larmes, tandis que Leandro Paredes a réagi avec violence. Fou de rage après le coup de sifflet final, le milieu argentin a laissé parler ses poings alors que plusieurs de ses coéquipiers pleuraient.

On en parle ici: «Impardonnable»: ce joueur argentin a dérapé après la finale

La frustration provoquée par la défaite face à l’Espagne était trop forte. Mais Paredes n’a pas été le seul à perdre son sang-froid: l’entraîneur adjoint Roberto Ayala s’en est lui aussi pris à un joueur espagnol.

L’ancien international argentin a porté un coup à Dani Olmo, comme le montrent des vidéos filmées dans le stade après la finale. Hors de lui, l’homme de 53 ans a atteint le joueur espagnol au niveau du cou. Son coéquipier Eric García s’est alors interposé et a tenté de calmer Ayala. De son côté, Olmo n’a pas répondu par la violence.

La scène en vidéo: Vidéo: twitter

Contrairement à Leandro Paredes, l’adjoint argentin n’a toutefois pas été expulsé dans un premier temps. Le corps arbitral n’aurait apparemment pas vu la scène. Cette agression contre un adversaire pourrait néanmoins avoir des conséquences pour l’ancien défenseur, qui compte 115 sélections avec l’équipe nationale argentine.



La commission disciplinaire pourrait désormais se pencher sur les images afin d’évaluer la gravité des faits. Une sanction après coup n’est pas à exclure, alors que les instances du football se montrent de plus en plus sévères face aux comportements violents, même lorsque ceux-ci échappent au regard des arbitres. Du côté argentin, cette séquence vient ternir une soirée déjà marquée par une immense déception sportive après la perte du titre mondial.



(jcz/t-online)