Breel Embolo sort du silence

Pour la première fois depuis son expulsion au Mondial, l’attaquant suisse évoque sa déception et adresse un message d’espoir aux supporters de la Nati.

Plus de «Sport»

«Il m’a fallu du temps pour vraiment digérer cette défaite», écrit Breel Embolo sur Instagram. Sa simulation lors du quart de finale face à l’Argentine, sanctionnée d’un second carton jaune après intervention de la VAR, avait lourdement pesé sur l’issue de la rencontre. Malgré une immense débauche d’énergie, la Suisse avait fini par s’incliner en prolongation.

Dans sa publication, l’attaquant ne revient pas directement sur cet épisode. La séquence lui avait valu de vives critiques, tandis que certains prétendus «supporters» de la Nati étaient même allés jusqu’à l’insulter et le menacer. Après le match, puis lors du retour de l’équipe nationale en Suisse, Embolo avait préféré garder le silence et rester en retrait.

Son message publié sur les réseaux sociaux laisse toutefois entendre que cette action continue de le hanter.

«Je ne trouve toujours pas les mots pour décrire la déception que je ressens»

Il espère néanmoins que le parcours de la Suisse durant ce Mondial aura rendu les supporters fiers. «Nous avons tout donné pour ce maillot, pour notre pays et pour vous tous.»



Embolo remercie ensuite le staff, ses coéquipiers, les familles qui ont fait le déplacement ainsi que toute la Suisse pour son affection et son soutien.

Enfin, l’attaquant tient à rassurer les supporters déçus. Cette défaite fait mal, reconnaît-il, mais la Nati continuera de se battre pour offrir de grands moments au public. « Nous reviendrons plus forts. La Suisse reviendra plus forte », promet Breel Embolo.

(jcz/pin)

