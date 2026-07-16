Clément Turpin annonce sa décision après un visionnage de la VAR, lors du quart de finale Norvège-Angleterre. image: capture d'écran srf sport

Humeur

Cet arbitre au Mondial a eu une attitude exemplaire avec la VAR

Lors de cette Coupe du monde, les arbitres ont expliqué publiquement leurs décisions après avoir consulté la VAR. Le Français Clément Turpin s'en est beaucoup mieux sorti que certains de ses collègues.

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Dans ce Mondial, les arbitres ont expliqué chacune de leurs décisions prises après avoir consulté les images de la VAR. Ils l'ont fait au public, dans leur micro, avec leur voix amplifiée dans tout le stade et à la TV.

Cette innovation dans une Coupe du monde s'est vue dès le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud, quand Monsieur Sampaio a expulsé le Sud-Africain Themba Zwane pour une gifle à un adversaire. J'étais très heureux de voir cette nouveauté, qui amène de la clarté pour les (télé)spectateurs et les acteurs du match, et évite bien des polémiques liées à l'arbitrage.

Mais il restait une chose à améliorer: la qualité de l'annonce, la communication de l'arbitre.

L'annonce (peu claire) de l'arbitre de Mexique-Afrique du Sud Vidéo: twitter

S'exprimant dans un anglais très approximatif, Wilton Sampaio n'a pas été compris par beaucoup de monde ce jour-là. Il est devenu la risée des réseaux sociaux, avec d'innombrables mèmes qui ont détourné cette séquence.

Quelques jours plus tard, c'est l'arbitre de Turquie-Paraguay, Ivan Barton, qui a fait le buzz sur les plateformes à cause de son explication post-VAR. Là encore pour une mauvaise raison. Il a annoncé avec un ton particulièrement agressif l'expulsion du Paraguayen Miguel Almiron, qui s'est couvert la bouche en parlant à un adversaire.

L'annonce agressive de l'arbitre de Turquie-Paraguay Vidéo: twitter

C'était totalement inutile de la part du directeur de jeu d'être aussi virulent dans ses explications au micro. Pire: c'est même nocif.

Il y a le risque d'envenimer le match, de chauffer des joueurs qui ont déjà sûrement les nerfs à vif à cause du carton rouge infligé à leur coéquipier. C'est pareil quand un arbitre brandit un carton au joueur: il n'y a pas besoin de le faire avec un geste brutal.

Qu'on brandisse une carte de manière neutre ou agressive ne change pas la sanction et ses conséquences. C'est le but: une sanction est une sanction. Par contre, la façon de la signifier peut tout changer. Générer inutilement de l'agressivité a de quoi pourrir une rencontre. C'est tout le contraire de ce que doit faire un arbitre.

Il s'agit justement de ces explications après consultation de la VAR👇 Humeur J'ai adoré cette innovation au Mondial

J'ai ainsi beaucoup aimé l'attitude de Clément Turpin lors de ses annonces post-VAR pendant le quart de finale du Mondial Norvège-Angleterre, samedi. Après consultation des images, le Français a annulé un but norvégien sur corner (Erling Haaland a poussé dans le dos Elliot Anderson) ainsi qu'un penalty en faveur des Anglais (aucune faute sur Djed Spence).

A chaque fois, Monsieur Turpin est resté très calme dans ses explications. Il a d'abord fait reculer sans agressivité mais fermement les joueurs qui l'encerclaient. Puis il a annoncé et expliqué sa décision sans jamais élever la voix – même quand des sifflets sont montés des tribunes –, avec un regard et un langage corporel neutres, sans agressivité, un débit de paroles adéquat et dans un anglais parfaitement compréhensible.

Autrement dit: l'arbitre français a fait tout juste, et ses deux interventions doivent servir de modèle en la matière.

Clément Turpin annonce l'annulation du but de la Norvège Vidéo: extern / rest/SRF Sport

Clément Turpin annonce l'annulation d'un penalty pour l'Angleterre Vidéo: extern / rest/SRF Sport

Après cette Coupe du monde, ll sera intéressant de constater si les annonces publiques post-VAR vont se répandre dans les championnats nationaux – dont la Suisse – et les grandes compétitions. Et si oui, observer si les arbitres soignent leur communication dans ces situations précises. Ce serait dans l'intérêt de tous.