Dereck Kutesa (Servette) a fêté son premier but de la saison de façon originale, dimanche à Lucerne. Image: KEYSTONE

Payer 2 francs pour voir du foot suisse? C’est possible, mais pas pour tous

La Ligue suisse de football retransmet les matchs du championnat helvétique en direct sur son site internet, mais pas pour tout le monde.

Les championnats de Super et de Challenge League ont repris le week-end dernier avec plusieurs nouveautés. Si les fans de football ont été informés des principales évolutions du règlement, ils sont en revanche peu nombreux à savoir que la Swiss Football League a lancé une nouvelle offre de streaming sur son site internet tv.sfl.ch. La SFL diffuse en effet tous les matchs des deux premières divisions du pays en direct. Ceux-ci sont disponibles au prix de 2 francs l'unité, à condition toutefois de remplir un critère - et il est d'importance.

«Seules les personnes qui se trouvent loin de la Suisse peuvent se connecter, précise le Tages-Anzeiger. En effet, en Suisse et dans les pays limitrophes, c'est la chaîne payante Blue, filiale du groupe Swisscom, qui détient les droits de retransmission.»

Le quotidien zurichois sait toutefois qu'il est possible de tricher en utilisant un VPN (Virtual Private Network). Grâce à cet appareil, «tout le monde peut aujourd'hui changer virtuellement de lieu. En réalité, une personne peut donc être assise sur son canapé en Argovie, mais prétendre être à Mexico en ligne. Elle peut ainsi contourner le géoblocage décrit ci-dessus.» Et donc regarder un match de son équipe préférée pour 2 francs seulement.

Pour se protéger des abus, la Ligue a déjà introduit plusieurs mesures. Le Tages-Anzeiger révèle qu'il s'agit notamment «d'un système de géoblocage robuste, d'un log-in et d'un paywall, de la vérification des utilisateurs et de technologies permettant de détecter et de bloquer les connexions VPN».

Il se pourrait toutefois que cela ne soit pas suffisant, tant les utilisateurs de VPN ont l'habitude de déjouer ce genre de systèmes de sécurité.

(jcz)