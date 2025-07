Un scandale sexuel frappe le handball suisse

Un ex-entraîneur d'un club de handball de haut niveau du pays a été reconnu coupable d'atteinte à l'intégrité sexuelle d'une joueuse mineure.

Laura Inderbitzin / ch media

Un entraîneur expérimenté d'un club de handball suisse de haut niveau a régulièrement écrit à une jeune joueuse sur Snapchat, fait des allusions sexuelles et envoyé des photos suggestives. L'homme était dans la fin de la trentaine au moment des faits, tandis que la jeune joueuse n'avait que 16 ans. Ces informations figurent dans un rapport récent du Tribunal du sport suisse.

«As-tu eu un orgasme d'anniversaire?», «Pour un snap de toi en bikini, je serais partant» ou «Donc, je suppose qu’on va devoir tout enlever maintenant» sont quelques-uns des messages envoyés par l'entraîneur à la mineure. D'autres messages laissaient entendre qu'il voulait qu’elle lui envoie des vidéos d'elle se masturbant. Des captures d'écran confirment cela, selon le jugement. Pour des raisons juridiques, les noms et le club n’ont pas été rendus publics.

Elle a habité chez lui

L'affaire a pris de l'ampleur début 2022, lorsque la jeune joueuse a contacté pour la première fois la Fondation Swiss Sports Integrity pour signaler le comportement de son entraîneur. Cette fondation est responsable, entre autres, de la gestion du centre national de signalement des violations éthiques et des cas d’abus dans le sport suisse, et a ouvert une enquête.

Au cours de cette enquête, les détails du cas ont été révélés. Selon le jugement, le contact entre la joueuse et l'entraîneur a commencé à l'été 2021, lorsqu’elle a rejoint le club et a d'abord vécu deux semaines chez lui, faute de famille d'accueil disponible.

L'entraîneur d'une équipe de handball de haut niveau en Suisse a harcelé sexuellement une joueuse mineure. image: Imagean/iStockphoto

Au début, leur relation était normale et l'entraîneur se montrait serviable, a indiqué la jeune fille lors de son audition. Mais à partir de l’automne de la même année, il a commencé à la harceler avec des messages, certains concernant son corps. Il lui a aussi envoyé des photos suggestives de lui-même.

L'adolescente n’a pas envoyé de photos d’elle-même et a répondu de manière évasive aux messages. Cependant, elle n’a pas rompu le contact initialement, car cela aurait pu entraîner des confrontations pendant les entraînements. Le tribunal sportif évoque une relation de dépendance:

«L’accusé semble avoir délibérément et consciemment abusé de la confiance que la joueuse lui accordait, dans le cadre de ses propres besoins»

L’accusé a également été interrogé et a déclaré que les messages envoyés sur Snapchat étaient «amicaux» et a nié explicitement qu’ils aient eu un contenu sexuel – bien qu’il ait jugé ces messages «inappropriés».

D'autres accusations

Pendant les enquêtes, il est aussi apparu que ce comportement ne pouvait pas être un cas isolé. Swiss Sports Integrity considère qu'il est prouvé que l'entraîneur avait déjà montré des comportements sexuellement inappropriés avec d’autres joueuses avant 2022. «L’accusé avait envoyé des messages aux joueuses qui devaient être perçus comme des propos sexuels, (…) et avait envoyé sans demande des photos de son torse nu et de son pénis», est-il mentionné dans les accusations.

Il est même accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des joueuses, l’une ayant 15 ans (l'accusé avait alors 30 ans) et une autre 19 ans (l'accusé avait 35 ans). Ces événements présumés se sont produits entre 2015 et 2021.

Le club a pris connaissance des enquêtes et des accusations à l’encontre de son entraîneur et l’a renvoyé au printemps 2022. Ce qui est particulièrement grave, c’est que la jeune joueuse a déclaré, selon le jugement, que d’autres joueuses étaient déjà allées auprès du président du club de l’époque pour signaler des incidents similaires. Toutefois, aucune conséquence n’en a découlé à ce moment-là.

L’ancien président a démenti ces allégations. Et aucune mention de négligence ne figure dans le jugement.

Une interdiction à vie demandée

Au printemps 2023, un an après le premier contact entre la jeune joueuse et la Fondation Swiss Sports Integrity (SSI), cette dernière a soumis son rapport d’enquête à la Chambre disciplinaire du sport suisse. Ce rapport a pris en compte non seulement le cas de la jeune joueuse, mais aussi celui d’une coach adulte d’une autre équipe, qui avait également reçu des messages suggestifs et inappropriés de l'entraîneur principal.

La SSI a demandé dans son rapport que l’entraîneur soit définitivement interdit d’entraîner des joueuses féminines, qu’il soit condamné à une amende de 2000 francs et que ce jugement soit rendu public avec mention de son nom.

L'entraîneur est aussi accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une autre joueuse mineure. image: iStockphoto

De son côté, l’entraîneur a demandé à être entièrement acquitté ou, à défaut, à être suspendu pour deux ans. Il a insisté dès le début pour que le jugement ne soit pas rendu public.

Le processus judiciaire a duré près de deux ans à cause de disputes juridiques. En effet, la Chambre disciplinaire du sport suisse a cessé ses activités, et toutes les compétences ont été transférées à la nouvelle Fondation du Tribunal du sport suisse. Après plusieurs rebondissements juridiques – y compris dans d’autres affaires – il est devenu évident que le nouveau Tribunal du sport suisse ne pouvait juger que les affaires survenues après le 1er janvier 2022.

Dans cette affaire, cela signifie que seuls le cas de la jeune joueuse et celui de la coach d’une autre équipe ont été pris en compte, les infractions antérieures à 2022 ne faisant pas partie du jugement.

La jeune joueuse souffre d' épuisement

L'entraîneur accusé a certes encore douté de la compétence du tribunal, mais sans succès. Finalement, l'audience principale s'est tenue devant le tribunal sportif début mars de cette année. La jeune joueuse n'a pas pu participer à l'audience en raison d'un état d'épuisement physique prolongé, qui aurait été aggravé par une pression psychologique supplémentaire.

Pour faire court: le tribunal a donné raison à la jeune joueuse et à la Fondation Swiss Sports Integrity (SSI). Le jugement indique:

«En résumé, il convient de noter que l’accusé a impliqué la jeune joueuse dans une conversation fortement connotée sexuellement et lui a envoyé des photos suggestives de lui-même, dans l’espoir de recevoir la même chose en retour.»

Il est compréhensible que l'adolescente ne se soit pas sentie capable de se défendre activement contre ces messages en raison de sa position de joueuse junior et qu’elle se soit sentie sous pression de la part de l’accusé.

Celui-ci n’a pas montré «une véritable prise de conscience», et «la reconnaissance de son comportement inapproprié semble n’être qu'une simple justification dans le but d’obtenir une sanction plus légère», a ajouté le tribunal.

Interdiction d'entraîner des filles pendant 3 ans

L’entraîneur a donc été reconnu coupable d'une violation du Code éthique, plus précisément pour atteinte à l’intégrité sexuelle. Cependant, contrairement à la demande de la SSI, le tribunal n'a pas prononcé une interdiction à vie.

Le coupable a été interdit rétroactivement, à partir de 2023, de former des sportifs mineurs pendant cinq ans, et d'entraîner des filles/femmes pendant trois ans. De plus, il doit suivre un coaching psychologique sur son comportement et régler des frais de procédure de 2500 francs. Contrairement à la demande de la SSI, le jugement a été publié de manière anonymisée.

Le jugement est définitif, car aucun recours n’a été déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Il n'a pas été possible pour la SSI de révéler si des poursuites pénales ou civiles seraient engagées, en raison des règles de protection de la personnalité.

Adaptation en français: Yoann Graber