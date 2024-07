L'Espagnol Luis de la Fuente après son huitième de finale de l'Euro contre la Géorgie. image: Keystone

Le sélectionneur de l'Espagne a un parcours atypique

Luis de la Fuente n'a jamais brillé sur les bancs des grands clubs européens. Il est un formateur invétéré et a grandi en même temps que ses joueurs. Ceux avec qui il a déjà remporté de nombreux titres dans les catégories juniors.

Plus de «Sport»

Lorsque Luis de la Fuente a été nommé sélectionneur de l'Espagne au lendemain de la désillusion du Mondial 2022, son nom en a surpris plus d'un en dehors du territoire ibérique. Le technicien n'avait en effet ni l'expérience ni le palmarès de ses prédécesseurs. Ce n'était pas les acquis de Luis Aragonés, la renommée de Vicente del Bosque ou la popularité de Luis Enrique. Son parcours ressemble davantage à celui de Julen Lopetegui. Ces deux-là ont eu une modeste carrière en 1re division espagnole et ont travaillé à la relève.

Luis de la Fuente a longtemps joué sous les couleurs de Bilbao et a remporté la Liga par deux fois. Son palmarès comprend aussi une Coupe du Roi. Le Riojan s'est ensuite tourné vers le métier d'entraîneur, sans jamais véritablement tenir les rênes d'un club ou d'une équipe première.

C'est bien simple, il n'a dirigé que les amateurs de Portugalete, et les semi-professionnels de Vitoria et d'Alavés avec lesquels il a rapidement été licencié, en 2001 et 2011.

La carrière d'entraîneur de Luis de la Fuente s'est écrite dans l'ombre. C'est un formateur. Il a œuvré à la base du football ibérique loin du bling-bling des bancs de La Liga. Passé par les équipes jeunes du FC Séville et de Bilbao, où il a côtoyé Sergio Ramos et Jesús Navas, l'actuel sélectionneur de la Roja a mené la réserve de l'Athletic Bilbao au troisième échelon national en 2006. Ce n'est qu'après toutes ces expériences qu'il a rejoint en 2013 la Fédération royale espagnole de football (RFEF), structure dans laquelle il a gravi les échelons non sans plusieurs concours de circonstances.

L'entraîneur de 63 ans a fait ses débuts dans le cadre fédéral en prenant les commandes de l'équipe d'Espagne des moins de 19 ans, initialement promise à Fernando Morientes. Ce dernier a décliné l'offre et un formateur a dû être trouvé dans les plus brefs délais, alors que se profilaient les éliminatoires de l'Euro U19. Luis de la Fuente doit sa nomination à un ancien sélectionneur de la Roja, un certain Iñaki Sáez. C'est lui qui a soufflé son nom à la direction. Sa promotion à la tête des moins de 21 ans cinq ans plus tard est quant à elle liée au départ précipité et agité du sélectionneur des A, Julen Lopetegui, quelques heures avant le début de la Coupe du monde 2018. En partance pour le Real, il a emmené avec lui comme adjoint Albert Celades, alors en charge de la Rojita. La place de coach chez les Espoirs venait de se libérer.

Sélectionneur de l'Espagne depuis le limogeage de Luis Enrique il y a dix-huit mois, de la Fuente a donné vie au jeu espagnol. Les séquences de possession stériles ont laissé place à un dynamisme offensif incarné par les ailiers Lamine Yamal et Nico Williams, toujours percutants. Le technicien espagnol est vanté pour cela et il n'y a rien de plus normal. Son exploit se trouve néanmoins ailleurs.

Luis de la Fuente a grandi avec ses garçons, les a faits gagner dans les catégories jeunes et en a fait avec certains les cadres de cette Roja aujourd'hui finaliste du Championnat d'Europe des nations 2024.

Les moins de 19 ans espagnols vainqueurs de l'Euro 2015 comprenaient Rodri, Unai Simón et Mikel Merino. La Rojita championne d'Europe en 2019 incluait les deux derniers noms cités, ainsi que Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal et Dani Olmo. Son équipe U23 médaillée d'argent aux Jeux de Tokyo en 2021 n'était guère différente. Martín Zubimendi, Pedri et Marc Cucurella sont simplement venus bonifier le groupe. Ce même Cucurella était également demi-finaliste de l'Euro U21 la même année, toujours sous les ordres de l'ancien de Bilbao.

Lorsqu'il est passé des Espoirs à la Roja fin 2022, un peu à la surprise générale et sans avoir à s'exporter au FC Porto comme l'a fait Julen Lopetegui pour gagner en expérience, Luis de la Fuente n'a pas hésité à faire des choix forts. Il a écarté lors de sa première liste 15 mondialistes, dont Jordi Alba et Marco Asensio. Il a ensuite appelé certains de ses jeunes et a remporté la Ligue des nations en juin 2023. Il convoquait trois mois plus tard Lamine Yamal, en bon formateur toujours prêt à faire confiance à la relève. Fermín López est le dernier des joyaux à avoir été convié, juste à temps pour l'Euro 2024.

Luis de la Fuente n'est plus qu'à un match d'un nouveau titre européen avec certains des gamins qu'il connaît de longue date. Preuve que les CV ronflants ne sont pas toujours la solution. Quel que soit le résultat de la finale dimanche face à l'Angleterre, l'Ibère mérite amplement les félicitations du Champion du monde Lionel Scaloni. Depuis les Etats-Unis, l'Argentin a rappelé qu'il considérait Luis de la Fuente comme son professeur. C'est grâce à lui qu'il a appris la science du football et obtenu son diplôme d'entraîneur en 2017.