Lamine Yamal a égalisé contre la France d'une frappe enroulée sublime en demi-finale de l'Euro. image: Keystone

La France a enfin marqué, mais la Roja et le football sont en finale

L'équipe d'Espagne a battu la France mardi à Munich sur le score de 2 buts à 1 et jouera dimanche la finale de l'Euro.

La première demi-finale du Championnat d'Europe des nations 2024 opposait l'Espagne à la France, mardi dans la sublime enceinte de l'Allianz Arena. Autant dire qu'il s'agissait d'une lutte de style.

D'un côté, la Roja se présentait avec un jeu léché, la meilleure attaque de la compétition (11 réalisations) et des ailliers intenables, mais aussi des absences de marque, en l'occurence celles de Pedri, Carvajal et Le Normand. De l'autre, la France, inefficace devant le but (trois réussites, dont deux autogoals et un pénalty), pouvait compter sur son expérience ainsi qu'une défense de fer, la seule n'ayant concédé aucun but dans le jeu depuis le début du tournoi.

La clé du match allait se trouver dans les duels Nico Williams - Jules Koundé et Lamine Yamal - Théo Hernandez. Kylian Mbappé la détenait également, lui qui est fantomatique dans ce tournoi. Au coup d'envoi de la rencontre, toute l'Espagne avait les yeux rivés sur celui qui rejoindra Madrid dans quelques jours, en espérant qu'il ne se réveille qu'avec la Maison blanche.

L'Espagne, favorite, s'est procurée la première occasion du match. Un centre de Lamine Yamal a trouvé la tête de Fabian Ruiz, mais le Parisien n'a pas cadré sa tentative. Ce sont finalement les Bleus qui ont rapidement ouvert le score dans cette partie. Randal Kolo Muani a repris de la tête un centre de Kylian Mbappé et offert à la France un premier but dans le jeu (9e).

Les hommes de Deschamps ont alors profité des largesses défensives espagnoles pour inquiéter à nouveau la Roja, mais le jeune Lamine Yamal d'une frappe enroulée pied gauche a égalisé (21e).

Golazo sublime ⬇️ Vidéo: twitter

Les Bleus étaient amorphes. Ils concédaient un nouveau but quatre minutes plus tard sur une frappe de Dani Olmo déviée dans la cage de Mike Maignan par Jules Koundé. Moins agressifs, les Tricolores se montraient pris par la grinta espagnole. Ils étaient dépassés. Le XI de De la Fuente menait logiquement 2-1 à la pause et l'on voyait mal la France capable de revenir face à un bloc organisé.

La France a eu peur dès la reprise quand Nico Williams a été lancé dans la profondeur, mais Maignan a anticipé. Il a taclé loin de son but et anéanti une action dangereuse. Les Ibères ont insisté, sauf qu'une tête autoritaire de Tchouaméni sur corner a donné une frayeur aux Espagnols (53e). Un centre de Dembélé, lancé dans la profondeur par Kanté, inquiétait ensuite Unai Simón, qui s'interposait de façon peu académique (60e).

La Roja a reculé lorsque les Bleus ont tenté de faire la différence, notamment côté gauche depuis l'entrée en jeu de Barcola, mais a admirablement contrôlé en phase offensive, privant lors de plusieurs séquences les coéquipiers de Kylian Mbappé du ballon.

A 10 minutes du terme de la rencontre, Yamal n'était pas loin de faire le break, alors que le capitaine des Bleus se procurait dans la foulée la balle d'égalisation. Sa spéciale terminait sa course dans les tribunes (86e).

L'équipe d'Espagne s'impose finalement 2-1 et jouera dimanche à 21h la finale de l'Euro 2024 contre le gagnant de Pays-Bas-Angleterre. Le football sort grand vainqueur de cette première demi-finale.



(roc)