Erling Haaland, attaquant star de Manchester City, consomme jusqu'à 6000 calories par jour. Image: keystone

On sait enfin pourquoi Haaland est si fort et vous ne voulez pas l'imiter

La star de Manchester City avoue consommer jusqu'à 6000 calories par jour, soit trois fois plus que la moyenne pour un homme. Et vous n'aimerez sans doute pas tout ce qu'il mange.

Un article de

Un, trois, trois, un, deux, un, un, trois, deux, un: c'est le nombre de buts, soit un total de 18, qu'Erling Haaland a marqués lors de ses dix derniers matchs avec Manchester City. En Premier League, l'attaquant norvégien en est à 15 réussites en neuf parties, et en Ligue des champions à cinq goals en trois journées. Tout simplement phénoménal!

L'alimentation semble être un facteur déterminant dans le succès de la star de 22 ans. C'est du moins ce qu'explique Haaland dans le documentaire qui lui est consacré, The Big Decision. On y voit notamment de gros morceaux d'un cœur et d'un foie de vache.

L'alimentation d'Erling Haaland ne plairait pas à tout le monde. screenshot: the big decision

S'adressant à son interlocuteur, le Norvégien dit:

«Toi et les autres personnes, vous ne mangez pas ça, mais je fais très attention à mon corps» Erling Haaland, dans le documentaire The Big Decision

Il poursuit, avec ce conseil: «Je pense que le plus important est de manger des aliments de qualité, aussi locaux que possible.»

Pour vous comparer avec Haaland 2400 et 2700 calories par jour pour un homme, soit environ trois fois moins que ce que consomme Erling Haaland. Pour les femmes, il est de 2000 à 2200 calories.



(ce que consomme Haaland en un jour):

- 20 pommes

- 300 grammes de steak de bœuf

- 2 sandwichs au jambon

- 1 kg de carottes

- 500 grammes de Gruyère

- 2,5 litres de Coca

Le besoin énergétique moyen (journée de travail + petite activité sportive comme une marche de 30 minutes) se situe entresoit environ trois fois moins que ce que consomme Erling Haaland. L'équivalent de 6000 calories (ce que consomme Haaland en un jour):- 20 pommes- 300 grammes de steak de bœuf- 2 sandwichs au jambon- 1 kg de carottes- 500 grammes de Gruyère- 2,5 litres de Coca

Un péché mignon

Certains jours, Erling Haaland consomme jusqu'à 6000 calories (!), informe le documentaire. La star confie aussi ne pas toujours manger que des choses saines. Un exemple? Le Norvégien avoue qu'il apprécie tout particulièrement les lasagnes faites maison (c'est déjà ça) de son père, Alf-Inge.

6000 calories par jour! Va-t-il dévaliser le restaurant? image: instagram

Haaland explique aussi qu'il boit de l'eau spécialement filtrée. Dans le documentaire, on peut voir une installation complexe de filtrage. Il précise à ce sujet: «J'ai aussi commencé à filtrer un peu mon eau. Je pense que ça peut avoir de grands avantages pour mon corps.»

Un rituel et des lunettes spéciales

L'attaquant de Manchester City évoque une autre de ses habitudes pour être en pleine forme:

«La première chose que je fais le matin, c'est de laisser la lumière du soleil briller dans mes yeux. C'est bon pour le reste de la journée»

On avait appris, il y a longtemps déjà, que Haaland portait des lunettes spéciales pour dormir. Toutes ces révélations montrent à quel point sa vie est planifiée et structurée. Et apparemment, ça semble très bien lui convenir. N'en déplaise aux gardiens et défenseurs adverses.

Adaptation en français: Yoann Graber