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Zidane pourra porter ses crampons Adidas chez les Bleus

Zinédine Zidane pourra porter ses crampons Adidas chez les Bleus.
Zinédine Zidane pourra porter ses crampons Adidas chez les Bleus.image: watson

Zidane a dû régler un détail de son équipement pour coacher la France

Le nouveau sélectionneur des Bleus est sponsorisé depuis 30 ans par Adidas, principal concurrent de l'équipementier de l'équipe de France, Nike. Les deux parties ont trouvé un compromis.
29.07.2026, 05:3329.07.2026, 05:33

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football, Zinédine Zidane, sponsorisé par Adidas depuis 30 ans, devra être habillé en Nike, équipementier officiel de la Fédération française de foot (FFF). Mais il gardera le choix de ses chaussures, a expliqué mardi le président de l'instance Philippe Diallo.

«Le sélectionneur, quand il vient au rassemblement, est en Nike parce que c'est l'équipementier de l'équipe de France», a clarifié le président de la FFF, qui a renouvelé son contrat avec la marque à la virgule jusqu'en 2034, pour environ 100 millions d'euros annuels, incluant les dotations en équipement.

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Zinédine Zidane (à gauche) et Philippe Diallo, mardi lors de l'officialisation de Zidane comme nouveau sélectionneur des Bleus.Image: keystone

Mais «Zizou» portera «les chaussures qu'il choisira, puisque c'est la liberté de chacun», a précisé Philippe Diallo, lors d'une conférence de presse au siège de la fédération à Paris, après l'officialisation de la nomination de Zinédine Zidane à la tête des Bleus.

Le nouveau sélectionneur, répondant à une question d'un journaliste à propos de son équipementier, a déclaré:

«Adidas ne va pas interférer avec l'équipe de France (...) mais je ne vais pas laisser mon sponsor depuis 30 ans»
epa07531705 Real Madrid&#039;s head coach Zinedine Zidane leads his team&#039;s training session at the club&#039;s Valdebebas sports facilities in Madrid, Spain, 27 April 2019. Real Madrid will face ...
Zinédine Zidane, ici en 2019 en tant que coach du Real Madrid, est sponsorisé par Adidas, grand concurrent de Nike.Image: keystone

«Alors que Zinédine Zidane s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, Adidas est à ses côtés comme au premier jour», a insisté la marque aux trois bandes dans un communiqué publié mardi, en référence à une campagne publicitaire de 1998.

Il n'est pas inhabituel pour un joueur ou entraîneur de foot de concilier le port de chaussures d'un sponsor personnel avec le reste de la tenue fournie par un concurrent, comme l'avait fait Thierry Henry avec des crampons Puma en tant que sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, de 2023 à 2024.

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Cette question des sponsors «est évidemment un point qu'on a abordé» lors des négociations autour du contrat de quatre ans du nouveau sélectionneur des Bleus, a reconnu Philippe Diallo.

(afp/yog)

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