Pascal Frehner a rallié à vélo tous les stades de Challenge League d'une traite, dont celui de la Maladière à Neuchâtel. IMAGE: WATSON

Il réussit un défi fou dans les stades suisses

Pascal Frehner, responsable des réseaux sociaux du FC Aarau, a rallié tous les stades de Challenge League sur son vélo d'une traite, de Wil à Carouge, soit 462 kilomètres en moins de 24 heures. Il nous raconte cet exploit insolite.

Nik Dömer / ch media

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«J'ai encore eu une idée géniale», lance ironiquement Pascal Frehner (37 ans) avec un sourire face à la caméra, installé sur son vélo de course. Nous sommes jeudi soir lorsque l'aventure commence. Le créateur de contenu du FC Aarau, qui accompagne habituellement l'équipe avec sa caméra les jours de match, s'est fixé un défi complètement fou: rallier, sur son vélo de course, tous les stades de Challenge League en moins de 24 heures et arriver à temps pour le coup d'envoi de la saison à Carouge.

Ce qui ressemble à une idée farfelue n'a en réalité rien d'exceptionnel pour Frehner. Il a déjà relié Aarau à Paris (560 kilomètres) en 21 heures, puis Göteborg à Malmö (630 kilomètres) en 46 heures. Il reconnaît toutefois être actuellement assez loin de sa meilleure forme.

Seulement 45 minutes de sommeil

Son périple débute au Brügglifeld d'Aarau à 19h30. Son itinéraire le mène ensuite vers l'est, jusqu'à la Schützenwiese de Winterthour (ZH), puis à la Lidl Arena de Wil (SG), au stade Grünfeld de Rapperswil (SG) et enfin au Kleinfeld de Kriens (LU). Sans dormir une seule minute, il poursuit sa route.

Pascal Frehner à son arrivée au stade de la Fontenette à Carouge vendredi soir, dernière étape de son périple. image: Sarah Rölli

Vers 3 heures du matin, la première crise survient. La fatigue commence à peser et une question tourne en boucle dans sa tête:

«Pourquoi est-ce que je fais ça, au juste?»

Mais Frehner s'accroche. Avec un peu de musique dans les oreilles et un paquet de bonbons Haribo Quaxi (les fameuses grenouilles), il parvient plus facilement à tenir le coup. Au lever du soleil, il atteint finalement la Suisse romande.

Il poursuit ensuite vers la Maladière de Neuchâtel, le Stade Municipal d'Yverdon, la Pontaise à Lausanne et le Centre sportif de Colovray à Nyon. En Romandie, la chaleur devient de plus en plus éprouvante, mais abandonner n'est plus une option depuis longtemps. Il atteint finalement la dernière étape de son défi: le Stade de la Fontenette à Carouge. A 19h02, vendredi soir, son «Challenge League Challenge» est accompli.

De Wil à Carouge, en passant par Winterthour, Kriens ou encore Neuchâtel: Pascal Frehner a roulé 462 kilomètres en moins de 24 heures. image: sarah rölli

Après une rapide douche au stade, Frehner s'offre un burger et une bière (sans alcool, cela va de soi pour un grand sportif comme lui) au stand de grillades. Il prend ensuite place, épuisé mais visiblement satisfait, dans la tribune de presse. La fatigue est évidente: durant toute son aventure, il n'a dormi que 45 minutes, lors d'une courte pause dans un café.

Un livreur de pizzas lui offre un repas

Côté ravitaillement, ce sportif amateur passionné a également pu compter sur le soutien de Dieci, sponsor principal de la Challenge League. Comme Pascal Frehner partageait régulièrement son aventure avec ses abonnés sur Instagram, la chaîne de livraison de pizzas, présente dans toute la Suisse, a elle aussi remarqué son défi. Un ami avait même plaisanté en affirmant qu'à chaque stade devait correspondre une pizza.

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Au vu du nombre de calories brûlées, le créateur de contenu du FC Aarau aurait sans doute pu engloutir plusieurs pizzas. Mais sur un vélo de course, un estomac trop rempli n'aurait probablement pas été une bonne idée. Il n'a toutefois pas résisté à une pizza offerte à Neuchâtel, même si elle n'était servie qu'en petit format.

«Pour que le FCA obtienne enfin sa promotion»

462,33 kilomètres et 3 342 mètres de dénivelé en moins de 24 heures: Pascal Frehner a relevé son défi. Mais pourquoi s'imposer une telle épreuve? «Cela fait déjà longtemps que je vais régulièrement aux matchs à l'extérieur à vélo. Et, la plupart du temps, le FC Aarau gagne», raconte-t-il. Après le barrage perdu contre GC ce printemps, une idée un peu folle lui est venue.

«Je me suis dit que je devais peut-être simplement parcourir tous les stades d'une traite avant le début de la saison, pour que le FC Aarau obtienne enfin sa promotion.»

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Vendredi soir à Carouge, rien ne laissait toutefois encore présager une saison dorée. Les Argoviens ont manqué leur entrée en lice en s'inclinant lourdement 3-0. Frehner ne se laisse cependant pas décourager. Après tout, il reste encore neuf autres stades où le FCA pourra montrer un tout autre visage durant le premier tour.

Adaptation en français: Yoann Graber