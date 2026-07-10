Joao Pinheiro a déjà arbitré deux matchs de ce Mondial, dont le Suisse-Bosnie en phase de groupes. image: Keystone

L’arbitre de Suisse-Argentine rappelle des bons souvenirs à la Nati

Ce quart de finale du Mondial, dimanche (3h du matin, heure suisse), sera dirigé par le Portugais Joao Pinheiro. Il a déjà officié lors d'une victoire de la Nati dans ce tournoi.

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Le Portugais Joao Pinheiro a été désigné par la Fifa pour arbitrer le quart de finale de la Coupe du monde que la Suisse disputera face à l'Argentine à Kansas City, dimanche (3h du matin, heure suisse). Il sera assisté de ses compatriotes Bruno Jesus et Luciano Maia.

Pinheiro a déjà arbitré la Nati lors de ce Mondial, face à la Bosnie-Herzégovine, lors du deuxième match de groupe. Et c'est un très bon souvenir pour la troupe de Murat Yakin, qui avait gagné 4-1. Cette victoire lui avait servi de déclic, après un nul décevant 1-1 en ouverture contre le Qatar. Depuis ce succès contre les Bosniens, la Suisse a enchaîné trois victoires: contre le Canada (dernier match de poule), l'Algérie (16e de finale) et la Colombie (8e de finale).

Joao Pinheiro avec Granit Xhaka et Edin Dzeko, lors de Suisse-Bosnie. Image: AP

Joao Pinheiro a 38 ans, et a fait ses débuts au sifflet en première division portugaise en 2015, à seulement 27 ans. Dans ce Mondial, il a également dirigé le 16e de finale entre le Canada et l'Afrique du Sud. Il est le seul arbitre lusitanien retenu pour cette Coupe du monde.

Le natif de Braga a eu l'honneur de diriger, en mai dernier, le match retour de la demi-finale de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain (1-1). C'est, pour l'instant, son affiche la plus prestigieuse dans la reine des compétitions européennes, rappelle Le Parisien.

Autre moment fort de sa carrière: il a arbitré la Supercoupe d'Europe en 2025, qui a vu le PSG dominer Tottenham aux tirs au but. Ses assistants étaient les mêmes qui officieront lors de Suisse-Argentine.

Espérons désormais, pour la Nati, une même heureuse issue contre l'Argentine que face à la Bosnie...

(yog/ats)