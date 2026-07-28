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L'arbitre de foot Mathilde Demoncay blessée dans une bagarre

Vidéo: twitter

Elle n'aurait pas dû essayer de stopper cette bagarre

L'arbitre Mathilde Demoncay a vécu une mésaventure très rare, samedi, lors du match amical entre le FC Metz et le Fortuna Sittard.
28.07.2026, 09:3028.07.2026, 09:30
Un article de
t-online

Scène très inhabituelle ce samedi en France. L'arbitre Mathilde Demoncay a été blessée lors du match amical entre le FC Metz et le Fortuna Sittard (3-1).

A la 39e minute, elle tente de mettre fin à un début de bagarre générale entre les footballeurs de deuxième division française et ceux de l'élite néerlandaise. La femme en noir (26 ans) s'interpose dans la mêlée mais, tout à coup, elle tombe en arrière, sur le dos, renversée par les protagonistes.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

La malheureuse reste au sol, touchée. Un incident qui a le mérite de stopper immédiatement l'échauffourée, avec tous les joueurs qui encerclent la directrice de jeu pour s'enquérir de son état. Plusieurs d'entre eux appellent même les soigneurs avec la main.

Selon plusieurs médias, Mathilde Demoncay a subi une légère commotion cérébrale. Après avoir reçu des soins médicaux, elle a repris la rencontre en tant qu'arbitre assistante. A la mi-temps, quelques minutes plus tard seulement, elle a toutefois dû quitter le terrain. L'un de ses assistants a alors pris en charge la direction du match, tandis qu'un spectateur – arbitre amateur – a remplacé l'assistant comme juge de ligne, comme le fait savoir ESPN.

Plus réjouissant, en Suisse👇

Il réussit un défi fou dans les stades suisses

La séquence est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un détail l'a rend encore plus cocasse: la chute et la blessure consécutive de Mathilde Demoncay se sont produites juste devant un bâtiment où était affiché, en grand et en lettres majuscules, le message:

«RESPECTEZ L'ARBITRE»

Les footballeurs du FC Metz et du Fortuna Sittard vont devoir revoir leurs classiques...

(t-online/yog)

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