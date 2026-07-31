Comment la lettre d’une célèbre banque a déclenché le boycott européen

L’UEFA a promis de boycotter le Mondial si la Fifa maintient son projet d’ouverture aux investisseurs privés. Une lettre de la banque américaine JPMorgan pourrait avoir précipité cette décision.

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Une Coupe du monde sans sélection européenne? Le scénario pourrait devenir réalité si la Fifa maintient son projet de céder une partie des droits commerciaux de la compétition à des investisseurs privés. L’UEFA a en effet annoncé qu’elle boycottera les événements organisés par la Fifa jusqu’à l’abandon de ce projet.

Pour justifier sa décision, l’instance continentale estime notamment que l’arrivée d’investisseurs externes changerait le football pour toujours. Les décisions concernant le calendrier des matchs, le format des compétitions et, plus largement, l’avenir du football ne seraient alors plus prises en fonction de l’intérêt du jeu, mais de ce qui serait le plus avantageux pour les actionnaires.

Un rapport du journal The Guardian sur une lettre envoyée par la Fifa à ses 211 associations membres permet de comprendre ce que l’UEFA pourrait vouloir dire. Celle-ci aurait été rédigée par la banque JPMorgan et envoyée mercredi soir, soit la veille de l’annonce du boycott européen. Avec la banque américaine, qui avait déjà été derrière le projet avorté de Super League européenne, la Fifa travaille sur la création d’une société qui détiendrait les droits commerciaux du Mondial et dont une partie pourrait passer aux mains d’entreprises privées.

Le football féminin n’est pas mentionné

Sur 25 pages, la Fifa et JPMorgan auraient expliqué comment les associations membres pourraient profiter de ce projet – en plus du versement de 40 millions de dollars (environ 33 millions de francs) que le président de la Fifa Gianni Infantino aurait promis, et qui ne reviendrait qu’aux fédérations nationales approuvant le projet d’ici au 19 septembre.

Le football féminin n’est pas mentionné une seule fois dans le document. En revanche, la fédération mondiale et la banque américaine promettraient que les versements aux fédérations augmenteraient à l’avenir. Cet objectif serait atteint grâce à «un portefeuille croissant de tournois», «l’argent provenant de tiers et le financement par l’endettement», ainsi que la priorité donnée à des partenariats et événements «très rentables». Il est question de faire passer le nombre de tournois organisés par la Fifa dans le monde de 200 à 450.

Plus de Coupes du monde pour plus de recettes: le credo de la Fifa. image: getty

Plus de matchs, des billets plus chers et du streaming

La fédération mondiale de football organise de nombreux tournois dans les catégories juniors ainsi qu’en futsal, et met également sur pied une série de matchs amicaux. Mais le principal bénéfice supplémentaire viendrait évidemment d’une organisation plus fréquente de la Coupe du monde A. Infantino a déjà évoqué à plusieurs reprises la possibilité d’organiser un Mondial tous les deux ans. Une nouvelle hausse des prix des billets et la vente des droits de diffusion à des plateformes de streaming sont également proposées afin d’augmenter les revenus.

Selon la banque américaine, la Fifa serait actuellement «sous-monétisée», c’est-à-dire qu’elle n’exploiterait pas tout son potentiel financier. JPMorgan compare la situation avec les ligues américaines de football américain, de baseball ou de basketball. Celles-ci réalisent toutes un chiffre d’affaires annuel de plusieurs dizaines de milliards de dollars. La NFL atteint même 21,2 milliards de dollars (un peu plus de 17 milliards de francs), tandis que la Fifa génère environ 3,6 milliards de dollars de revenus par année (2,9 milliards de francs).

D'après The Guardian, cette lettre aurait rapidement suscité des réactions. Un haut responsable d’une fédération aurait notamment jugé «hasardeuse» la comparaison entre une organisation mondiale comme la Fifa et des ligues privées dirigées par leurs membres, à l’image de la NFL. En outre, certains ne comprennent pas pourquoi la Fifa devrait s’endetter alors qu’elle dispose de réserves financières d’environ quatre milliards de dollars et qu’elle a enregistré des revenus records lors de la Coupe du monde 2026.

Il est probable que la lettre de la Fifa et de la banque, qui joue un rôle majeur dans le projet envisagé, ait pesé dans la décision de boycott de l’UEFA.