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Super League: comment Lugano est devenu un prétendant au titre

Le FC Lugano est inarrêtable en Super League depuis le début de la saison.
Le FC Lugano est inarrêtable en Super League depuis le début de la saison. image: watson

Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre

Les Tessinois – qui vont défier Bâle ce dimanche (16h30) – cartonnent en Super League: cinq victoires lors des cinq premiers matchs. De quoi viser un premier sacre depuis 1949. Voici les raisons de ce succès.
06.09.2026, 12:0706.09.2026, 12:07
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Comme dimanche dernier à Sion (victoire 2-1), le FC Lugano n’a pas livré une prestation exceptionnelle jeudi soir face à Servette (1-0), mais il a bénéficié de la réussite qui sourit aux audacieux. Alors que les Grenat ont manqué un penalty en première période, c’est la nouvelle recrue luganaise Albian Ajeti qui a libéré les siens à la 94e minute.

Joueurs et fans tessinois ont forcément explosé de joie après ce but. Même l’entraîneur Mattia Croci-Torti a sprinté vers son équipe, qui célébrait devant les fans, pour fêter. Après une cinquième victoire en cinq matchs, Lugano est co-leader de Super League avec Young Boys (15 points). Mais les Tessinois – qui vont défier Bâle ce dimanche (16h30) – comptent deux matchs de moins que les Bernois.

Albian Ajeti (LUG), left celebrate the game 1 - 0 goal with Beckham Castro (LUG), Renato Steffen (LUG) and Trainer Mattia Croci-Torti (LUG), during the Swiss Super League football league match between ...
Les Luganais et leur coach Mattia Croci-Torti euphoriques après le but libérateur contre Servette. image: Keystone

Le nouveau stade donne des ailes

Tout sourit actuellement aux Luganais, et leur nouveau stade paraît leur donner des ailes. La moyenne de spectateurs augmente (3 583 la saison dernière, contre 6 658 jusqu'à maintenant cette saison) et Croci-Torti constate lui aussi qu’un véritable engouement règne à Lugano.

«A partir de la 75e minute, ils nous ont incroyablement poussés. Avoir 5 755 spectateurs pour un match en semaine signifie que les gens croient en cette équipe», s'est réjoui l’entraîneur de longue date après cette victoire contre Servette.

En parlant de cette arène👇

Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse
Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse

Lugano a non seulement remporté tous ses matchs de championnat dans son nouveau stade. Il s’est également imposé lors de ses trois rencontres à domicile en qualifications de Conference League et a gagné son match de Coupe de Suisse contre le «petit» Vedeggio (2e ligue tessinoise).

Cadres expérimentés et transferts bien sentis

Le noyau de l’équipe est resté similaire à celui de la saison dernière et des joueurs phares comme Renato Steffen ou Anto Grgic semblent vraiment à l'aise dans le club tessinois. A noter aussi la stabilité avec l'entraîneur: Mattia Croci-Torti – connu pour son charisme et sa capacité à motiver ses troupes – est le technicien de Super League en poste depuis le plus longtemps: il a rejoint le banc de Lugano en septembre 2021, soit il y a cinq ans. Une longévité exceptionnelle dans le foot moderne. Son dauphin dans ce classement est le Sédunois Didier Tholot (trois ans et deux mois).

Le co-leader de Super League s’est en outre judicieusement renforcé. Lugano a certes déboursé – selon Transfermarkt – une somme importante de trois millions d’euros pour Dereck Moncada, 18 ans. Mais le jeune Hondurien s’est immédiatement imposé.

Dereck Moncada (FCL), during the first leg of the UEFA Europa Conference League second qualifying round between Switzerlands FC Lugano and the Albanian club KF Dukagjini, at the AIL Arena, in Lugano, ...
Dereck Moncada, une bonne pioche pour le FC Lugano. Image: KEYSTONE

Grâce à un coup de génie lors du match retour des barrages de Conference League, Moncada a envoyé les Tessinois en phase de ligue face au Maccabi Tel-Aviv alors que son équipe évoluait en infériorité numérique. Le joueur offensif brille également en championnat, où il a déjà inscrit trois buts en cinq apparitions.

L’exemple d’Albian Ajeti illustre lui aussi à quel point tout s’imbrique parfaitement actuellement chez le triple champion de Suisse (son dernier sacre remonte toutefois à 1949). L’attaquant a quitté le FC Bâle, concurrent en championnat, pour rejoindre le sud du pays cette semaine seulement, et il a marqué dès son entrée en jeu, dans le temps additionnel. Auparavant, le joueur de 29 ans n’avait trouvé le chemin des filets qu’une seule fois en match officiel depuis le début de l’année civile.

Et en plus, les Luganais sont malins👇

Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
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Un match particulier attend Ajeti

Même si Ajeti n’est pas encore à 100%, selon Croci-Torti, il a déjà laissé une impression positive. L’entraîneur a déclaré à propos de sa nouvelle recrue, après la victoire de jeudi:

«Nous avons besoin de joueurs qui veulent venir ici et qui ont faim. Albian a prouvé qu’il avait cette faim et, aujourd’hui, il a montré qu’il pouvait jouer dans la surface de réparation.»
Albian Ajeti (LUG) celebrates the game 1 - 0 goal, during the Swiss Super League football league match between FC FC Lugano and FC Servette on Thursday 03 September 2026, at the AIL Arena in Lugano. . ...
Albian Ajeti peut apporter beaucoup au FC Lugano. image: Keystone

Dès ce dimanche, Ajeti retournera au Parc Saint-Jacques, où le FC Bâle recevra les solides Tessinois. L’international suisse (11 sélections) ne devrait pas disputer les 90 minutes, mais après ses débuts de rêve à Lugano, il a marqué des points pour obtenir du temps de jeu.

Dans la course au titre, les Bianconeri voudront éviter la catastrophe qu'avait connue YB lors de la saison 2013/14: après cinq victoires initiales, les Bernois n’avaient terminé qu’à la troisième place, avec 13 points de moins que le champion, le FC Bâle. Lugano semble désormais mûr pour faire mieux.

Adaptation en français: Yoann Graber

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