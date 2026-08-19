Le nouveau stade de Lugano cache une particularité unique en Suisse

Il y a, dans les travées de la nouvelle AIL Arena à Lugano, un espace inédit en Suisse permettant à quelques privilégiés de s’immerger dans les coulisses d’un match.

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Le nouveau stade du FC Lugano n’en finit plus de faire parler de lui. Et ce, toujours en bien.

Il faut dire que le club tessinois a fait les choses correctement. Architecture moderne, capacité adaptée, ambiance typique des petits chaudrons, proximité avec la pelouse, dispositifs visuels et sonores de pointe…: c’est un sans-faute.

A propos des écrans du stade ⬇️ Le nouveau stade de Lugano bat un record suisse

Mais l’expérience va bien au-delà des tribunes, puisque l’AIL Arena abrite également une curiosité en coulisses: le Tunnel Club.

Il s’agit d’un lounge VIP séparé du tunnel reliant les vestiaires au terrain par une vitre sans tain. Un espace depuis lequel quelques privilégiés peuvent ressentir, verre à la main, la tension de l’avant-match et observer de près les joueurs qui patientent avant d’entrer sur la pelouse. C’est aussi depuis cette position qu’ils peuvent assister aux échanges parfois houleux entre joueurs ou avec les arbitres, sur le chemin du retour aux vestiaires. Tout cela, donc, sans que leur présence ne vienne distraire les acteurs du jeu.

C’est derrière ces vitres que seize personnes peuvent observer le cheminement des joueurs des vestiaires au terrain. image: fc lugano

De grands clubs européens comme Manchester City, Tottenham et le Paris Saint-Germain ont été les premiers à développer ce type d’expérience dès la fin des années 2010. Ils ont ensuite été rejoints par des équipes plus modestes, à l’instar du Racing Club de Strasbourg, du VfB Stuttgart et, désormais, de Lugano, qui devient ainsi le premier club suisse à proposer une telle immersion dans ses coulisses.

Premier, du moins, pour ce qui est du football, comme le précise à watson Martin Blaser, CEO du FC Lugano, rappelant que le ballon rond avait jusqu’ici du retard sur le hockey sur glace, dont les arènes avant-gardistes accueillent déjà, pour certaines, des aménagements plus ou moins similaires.

Le salon du FC Lugano offre une vue directe sur le tunnel des joueurs, à droite. image: fc lugano

Sans dévoiler les chiffres enregistrés lors des premières rencontres de la saison, en championnat comme en Coupe d’Europe, Blaser se montre satisfait du lancement de ce dispositif.

«Nous souhaitions proposer une expérience qui dépasse l’hospitalité traditionnelle dans le football, en permettant aux invités de vivre pleinement l’ambiance et les émotions d’un jour de match. Jusqu’à présent, le Tunnel Club a reçu un accueil très positif.» Martin Blaser

Cet engouement s’explique par l’originalité du concept et la qualité générale de la prestation, qui inclut une offre culinaire soignée et une place assise au premier rang, dans un stade où le public se trouve déjà au plus près de l’action.

Il tient également à la situation particulière à laquelle le club est confronté. Pour son premier exercice à l’AIL Arena, le FC Lugano fait le plein côté loges et a déjà vendu tous les abonnements de ses programmes d’hospitalité. La demande est telle que le Tunnel Club est désormais la seule formule VIP encore disponible cette saison au Tessin.

Les billets à l’unité pour cette expérience sont donc appelés à s’écouler rapidement, d’autant qu’il n’y en a que seize par rencontre, et que le concept ne s’adresse pas uniquement aux entreprises, aux personnalités ou aux particuliers fortunés. Le club luganais cible aussi ses plus fidèles supporters et tous les passionnés de ballon rond.

«Il s’agit bien sûr d’une offre très attrayante pour les entreprises qui souhaitent recevoir leurs clients, des personnalités ou leurs collègues dans un cadre exclusif. Parallèlement, nous considérons le Tunnel Club comme une opportunité offerte à nos supporters les plus passionnés et aux fans de football en général de vivre un match d’une manière totalement différente, de ressentir l’ambiance et l’excitation depuis un emplacement auquel très peu de personnes ont normalement accès.»

Martin Blaser

Le prix pour cette immersion, que le club nous a communiqué, s’élève à 349 francs hors taxes. Le montant est certes élevé, mais cela reste accessible pour un supporter qui voudrait, au moins une fois dans sa vie, découvrir l’effervescence des coulisses d’un stade un jour de match.