Le mystère de la prolifération des crampons roses au Mondial est élucidé
Adidas a plaidé jeudi la simple «coïncidence» après la prolifération de crampons roses aux pieds de nombreux joueurs lors de la dernière Coupe du monde. L'équipementier a même présenté ses excuses.
Interrogé par l'AFP sur cette étonnante uniformité des coloris lors d'une conférence de presse au sujet des résultats trimestriels d'Adidas, le patron de la marque aux trois bandes, Bjorn Gulden, a assuré qu'il ne s'agissait ni d'une stratégie concertée ni d'une tendance volontairement imposée par les grandes marques du secteur.
Ce n'est pas la couleur elle-même, mais l'absence de différenciation entre les équipementiers qui a surpris le dirigeant. «Le rose est une belle couleur, sans aucun doute. Mais le fait que nous nous soyons tous retrouvés avec la même couleur était étrange», a-t-il reconnu.
«Les distributeurs auraient dû nous prévenir»
«Je pense que c'était un accident. Et honnêtement, je ne crois pas que cela ait plu à qui que ce soit», a-t-il ajouté, allant jusqu'à présenter les «excuses» du groupe.
Bjorn Gulden a indiqué que les fabricants ignorent généralement les choix précis de leurs concurrents avant le lancement des collections. Il a également pointé du doigt les distributeurs, seuls à disposer d'une vision globale des futures collections des différentes marques:
On verra donc lors des prochains grands tournois, l'Euro 2028 notamment, si les distributeurs ont écouté l'appel du patron d'Adidas.
(ats/yog)