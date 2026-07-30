Le Suisse Granit Xhaka et l'Argentin Nicolas Tagliafico faisaient partie des nombreux joueurs du Mondial à porter des chaussures de foot roses. Image: keystone

Le mystère de la prolifération des crampons roses au Mondial est élucidé

Plusieurs observateurs ont remarqué la très forte présence des chaussures roses parmi les footballeurs de la dernière Coupe du monde. Le boss d'Adidas s'explique.

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Adidas a plaidé jeudi la simple «coïncidence» après la prolifération de crampons roses aux pieds de nombreux joueurs lors de la dernière Coupe du monde. L'équipementier a même présenté ses excuses.

Interrogé par l'AFP sur cette étonnante uniformité des coloris lors d'une conférence de presse au sujet des résultats trimestriels d'Adidas, le patron de la marque aux trois bandes, Bjorn Gulden, a assuré qu'il ne s'agissait ni d'une stratégie concertée ni d'une tendance volontairement imposée par les grandes marques du secteur.

Les Helvètes étaient, eux aussi, nombreux à porter des chaussures roses pendant ce Mondial. Image: KEYSTONE

Ce n'est pas la couleur elle-même, mais l'absence de différenciation entre les équipementiers qui a surpris le dirigeant. «Le rose est une belle couleur, sans aucun doute. Mais le fait que nous nous soyons tous retrouvés avec la même couleur était étrange», a-t-il reconnu.

«Les distributeurs auraient dû nous prévenir»

«Je pense que c'était un accident. Et honnêtement, je ne crois pas que cela ait plu à qui que ce soit», a-t-il ajouté, allant jusqu'à présenter les «excuses» du groupe.

On en parlait déjà pendant le Mondial👇 Pourquoi tous les joueurs portent des crampons roses

Bjorn Gulden a indiqué que les fabricants ignorent généralement les choix précis de leurs concurrents avant le lancement des collections. Il a également pointé du doigt les distributeurs, seuls à disposer d'une vision globale des futures collections des différentes marques:

«Normalement, ils auraient dû nous dire: "Attendez une minute, vous faites tous la même couleur". Mais personne ne nous a rien dit»

On verra donc lors des prochains grands tournois, l'Euro 2028 notamment, si les distributeurs ont écouté l'appel du patron d'Adidas.

(ats/yog)