Jamal Musiala est de ceux qui portent des chaussures roses à la Coupe du monde. Image: getty

Pourquoi tous les joueurs portent des crampons roses

Cela ne vous a sûrement pas échappé: les crampons roses sont partout sur les pelouses du Mondial. Il y a une explication à cela.

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Lors de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, un même constat revient: de nombreux joueurs professionnels portent des crampons roses.

Derrière ce choix de couleur voyante se cachent les grands équipementiers. Nike, Adidas et Puma ont dévoilé en amont du tournoi de nouvelles collections et présenté leurs modèles lors des entraînements et des matchs amicaux. Et ils misent volontairement sur les couleurs vives.

Pour les fabricants, la visibilité joue un rôle essentiel. Sur la pelouse verte, les teintes flashy se détachent particulièrement bien. Le rose offre ainsi un fort contraste et est facilement identifiable, même lors des phases de jeu rapides ou dans les courtes séquences diffusées sur les réseaux sociaux. Il ressort immédiatement à l’écran.

Par le passé, la couleur orange était souvent employée. Mais si le rose l’emporte largement cette année, c’est peut-être parce que les équipementiers ont aussi suivi les experts, qui prédisaient que le fuchsia électrique serait l’une des couleurs phares de la saison estivale 2026. C’est notamment le cas du cabinet d’études de tendances WGSN.

Les variantes de couleurs spécifiques aux grands tournois ne sont évidemment pas une nouveauté. A l’approche de la Coupe du monde, les marques lancent régulièrement de nouvelles versions de leurs chaussures. La technologie des modèles ne change pas: seul le design est adapté.

Les joueurs de la Nati n'échappent pas à la règle. image: Getty

Parmi les modèles actuellement les plus visibles sur le terrain figurent la «Showtime Pack» de Puma, majoritairement rose, le design «Road to Glory» d’Adidas, ainsi que les nouvelles versions des gammes Mercurial et Tiempo de Nike.

Il y a cependant un hic avec cette stratégie. Tous les équipementiers ou presque ayant opté pour le rose cette année, cela entraîne «une perte notable de différenciation des marques sur le terrain», note Ouest-France, qui parle finalement d’une «fausse bonne idée».

(t-online/roc)