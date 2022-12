Voici le top 10 des maillots les plus vendus lors de la Coupe du Monde 2022

Maintenant que le Mondial est terminé, on peut faire les comptes et vous révéler les 10 maillots internationaux les plus vendus depuis le 1er novembre.

Spécialiste français de la vente d'articles de football en ligne, «foot.fr» a fait le top 10 des maillots qu'elle a le plus écoulé entre le 1er novembre et dimanche, date de la finale du Mondial. Pour faire son calcul, le site, fondé en 2007, a tenu compte de ses ventes issues d'Internet et de ses trois magasins de Marseille, Avignon et Lyon.

Sans surprise, l'équipe de France, championne du monde en 2018 et vice-championne en 2022, arrive en tête. «Sans surprise, la tunique floquée Kylian Mbappé s'est littéralement arrachée, remportant haut la main les suffrages, rapporte Footmercato.net. Derrière, le maillot d'Olivier Giroud a connu un joli succès.» Le Brésil est 2e et le Portugal 3e.

Image: foot.fr

L'Argentine et le Maroc suivent mais un astérisque (*) a été ajouté aux deux pays sur le classement ci-dessus. «Foot.fr» tenait ainsi à préciser que le maillot de ces sélections, tout comme celui du Japon, était en rupture de stock durant la compétition. Nul doute que la tunique de l'équipe championne du monde et que celle de l'invité-surprise en demi-finale auraient connu un plus grand succès encore si elles avaient été disponibles jusqu'au dimanche soir.

Enfin, la présence des Néerlandais dans ce classement peut étonner mais «une hype s'est développée autour des Oranje ces dernières semaines, relève Footmercato.net. Cela est notamment dû à la nouvelle et prometteuse génération portée par Cody Gakpo, sans oublier que leurs maillots oranges plaisent toujours au public.»

(jcz)